Ціна на мідь рекордно зросла через величезний попит з Китаю, - Bloomberg

Ціни на мідь в січні 2026 року зросли до максимуму більш ніж за 16 років на тлі потужного спекулятивного попиту з боку китайських інвесторів. При цьому реальний фізичний попит в Китаї дуже слабкий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Під час азійської сесії котирування на Лондонській біржі металів за менш ніж годину підскочили більш ніж на 5%, а загальне внутрішньоденне зростання стало найбільшим з 2009 року.

Вартість міді зросла до рекордних рівнів, перевищивши 14 400 доларів за тонну, а з початку грудня метал подорожчав приблизно на 25%. Аналітики пов’язують стрибок цін насамперед зі спекулятивною торгівлею, переважно за участі китайського капіталу.

"Китайські інвестори вкладають кошти в метали, осідлавши потужну хвилю імпульсу, яка підняла ціни на все, від олова до срібла, до рекордних максимумів", - пише видання.

Різке зростання відбулося попри ознаки слабкого фізичного попиту в Китаї, який споживає близько половини світової міді, а також за наявності достатніх запасів. Водночас обсяги торгів на Шанхайській ф’ючерсній біржі досягли рекордних показників.

Підтримку ринку також надали падіння долара США, очікування пом’якшення монетарної політики ФРС та підвищений інтерес інвесторів до сировини на тлі розвитку штучного інтелекту, енергетики та геополітичної напруженості.

Експерти водночас застерігають, що стрімке зростання цін може випереджати реальний попит і не виключають корекції ринку найближчим часом.