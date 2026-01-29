Цена на медь рекордно выросла из-за огромного спроса из Китая, - Bloomberg
Цены на медь в январе 2026 года выросли до максимума более чем за 16 лет на фоне мощного спекулятивного спроса со стороны китайских инвесторов. При этом реальный физический спрос в Китае очень слаб.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Во время азиатской сессии котировки на Лондонской бирже металлов за менее чем час подскочили более чем на 5%, а общий внутридневной рост стал самым большим с 2009 года.
Стоимость меди выросла до рекордных уровней, превысив 14 400 долларов за тонну, а с начала декабря металл подорожал примерно на 25%. Аналитики связывают скачок цен прежде всего со спекулятивной торговлей, преимущественно с участием китайского капитала.
"Китайские инвесторы вкладывают средства в металлы, оседлав мощную волну импульса, которая подняла цены на все, от олова до серебра, до рекордных максимумов", - пишет издание.
Резкий рост произошел несмотря на признаки слабого физического спроса в Китае, который потребляет около половины мировой меди, а также при наличии достаточных запасов. В то же время объемы торгов на Шанхайской фьючерсной бирже достигли рекордных показателей.
Поддержку рынку также оказали падение доллара США, ожидания смягчения монетарной политики ФРС и повышенный интерес инвесторов к сырью на фоне развития искусственного интеллекта, энергетики и геополитической напряженности.
Эксперты одновременно предостерегают, что стремительный рост цен может опережать реальный спрос и не исключают коррекции рынка в ближайшее время.
Отметим, что цены на золото продолжают стремительный рост и снова в очередной раз за последнее время обновили исторический максимум, превысив отметку 5400 долларов за тройскую унцию.
При этом еще 28 января цена на золото была на уровне более 5200 долларов за унцию. Рост продолжается на фоне ослабления доллара США и оттока инвесторов из суверенных облигаций и валют, поскольку они сейчас больше вкладываются в драгоценные металлы.