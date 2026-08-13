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Ціна за "квадрат" – не головне: скільки коштує ремонт квартири в новобудові у 2026 році

10:30 13.08.2026 Чт
3 хв
Які нюанси треба врахувати перед купівлею новобудови
aimg Марія Волощук aimg Анастасія Мацепа
Ціна за "квадрат" – не головне: скільки коштує ремонт квартири в новобудові у 2026 році Фото: ремонт середньої квартири може коштувати від 450 тис. до 1,5 млн гривень (Freepik)
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Купівля квартири на первинному ринку дедалі частіше вимагає від покупців розрахунку підсумкового бюджету, де ціна квадратного метра є лише початковою цифрою. Через зростання собівартості будівництва та курсові коливання реальні витрати на оздоблення житла можуть суттєво змінити фінансову картину.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомила комерційна директорка будівельної компанії Gazda Маріанна Бігунець.

Головне:

  • Підсумковий бюджет: перед купівлею новобудови експерти варто оцінювати не лише вартість "квадрату", але й майбутнього ремонту.
  • Зростання цін: за перші 6 місяців 2026 року житло на первинному ринку здорожчало на 5–10%.
  • Вартість ремонту за кв. м: базовий – 9–14 тис. грн, середній – 15–19 тис. грн, складний – 22–30 тис. грн (без урахування меблів і техніки).
  • Бюджет для квартири на 50 кв. м: оздоблення додасть до чека від 450 тис. грн за простий ремонт до 1,5 млн грн за дорожчий варіант.

Вартість ремонту квартири у 2026 році

Як зазначає Маріанна Бігунець, логіка вибору житла напередодні осінньо-зимового сезону 2026/27 років помітно змінюється.

Ключовою зміною стала увага до повної вартості житла, тобто покупець повинен оцінювати не лише ціну за квадратний метр, але й зважати на вартість майбутнього ремонту та придбання меблів і побутової техніки.

Вже за 6 місяців 2026 року ціна житла на первинному ринку зросла на 5-10%, вказує Бігунець, посилаючись на дані НБУ. Основними факторами стали послаблення гривні та збільшення собівартості будівництва.

Відповідно зростають і ціни на ремонт. За оцінками аналітиків Gazda, до кінця 2026 року базовий ремонт може коштувати близько 9-14 тис. грн/кв. м, ремонт середнього рівня – 15-19 тис. грн/кв. м, а складніший – від 22 до 30 тис. грн/кв. м, без урахування меблів та побутової техніки.

Тобто, зауважує експертка, для середньої квартири площею 50 м² ремонт може коштувати:

  • 450-700 тис. грн – за простий ремонт;
  • 750–950 тис. грн – за ремонт середнього рівня;
  • 1,1–1,5 млн грн – за дорожчий варіант.

Через це підсумковий бюджет заселення в квартири з аналогічною площею та ціною може суттєво відрізнятися. Базова вартість "квадрата" вимагає врахування додаткових витрат ще й на облаштування житла.

Як обрати квартиру з ремонтом

Хоча, за словами Бігунець, житло з готовим ремонтом скорочує час до заселення та дає змогу точніше передбачити бюджет, важливо заздалегідь перевіряти, що входить в його комплектацію.

Перед купівлею квартири покупцеві варто перевірити: оздоблення стін і підлоги, міжкімнатні двері, сантехніку, освітлення, електрофурнітуру, кухонну зону, побутову техніку, а також стан всього будинку.

"Готове оздоблення має цінність не саме по собі, а як інструмент зниження ризиків. Покупець отримує чіткіший бюджет, швидше заселення і меншу залежність від вартості робіт та матеріалів. Однак ці переваги мають поєднуватися з якісною інженерією та готовністю всього будинку до осінньо-зимового сезону", – пояснює Маріанна Бігунець.

Нагадаємо, минулого року вартість ремонтних робіт зросла в середньому на 25%. Головними причинами подорожчання стали інфляція та дефіцит майстрів.

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Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.

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