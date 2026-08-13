Цена за "квадрат" – не главное: сколько стоит ремонт квартиры в новостройке в 2026 году

Покупка квартиры на первичном рынке все чаще требует от покупателей расчета итогового бюджета, где цена квадратного метра только начальная цифра. Из-за роста себестоимости строительства и курсовых колебаний реальные затраты на отделку жилья могут существенно изменить финансовую картину.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила коммерческий директор строительной компании Gazda Марианна Бигунец .

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Итоговый бюджет: перед покупкой новостройки эксперты следует оценивать не только стоимость "квадрата", но и будущего ремонта.

перед покупкой новостройки эксперты следует оценивать не только стоимость "квадрата", но и будущего ремонта. Рост цен: за первые 6 месяцев 2026 жилье на первичном рынке подорожало на 5–10%.

за первые 6 месяцев 2026 жилье на первичном рынке подорожало на 5–10%. Стоимость ремонта за кв. м: базовый – 9–14 тыс. грн., средний – 15–19 тыс. грн., сложный – 22–30 тыс. грн. (без учета мебели и техники).

базовый – 9–14 тыс. грн., средний – 15–19 тыс. грн., сложный – 22–30 тыс. грн. (без учета мебели и техники). Бюджет на 50 кв. м: отделка прибавит к чекам от 450 тыс. грн за простой ремонт до 1,5 млн грн за более дорогой вариант.

Стоимость ремонта квартиры в 2026 году

Как отмечает Марианна Бигунец, логика выбора жилья в преддверии осенне-зимнего сезона 2026/27 годов заметно меняется.

Ключевым изменением стало внимание к полной стоимости жилья, то есть покупатель должен оценивать не только цену за квадратный метр, но и учитывать стоимость будущего ремонта и приобретения мебели и бытовой техники.

Уже за 6 месяцев 2026 цена жилья на первичном рынке выросла на 5-10%, указывает Бегунец, ссылаясь на данные НБУ. Основными факторами стали ослабление гривны и увеличение себестоимости строительства.

Соответственно, растут и цены на ремонт. По оценкам аналитиков Gazda, до конца 2026 базовый ремонт может стоить около 9-14 тыс. грн/кв. м, ремонт среднего уровня – 15-19 тыс. грн/кв. м, а более сложный – от 22 до 30 тыс. грн/кв. м, без учета мебели и бытовой техники.

То есть, отмечает эксперт, для средней квартиры площадью 50 м² ремонт может стоить:

450-700 тыс. грн – за простой ремонт;

750–950 тыс. грн – за ремонт среднего уровня;

1,1–1,5 млн грн – более дорогим вариантом.

Поэтому итоговый бюджет заселения в квартиры с аналогичной площадью и ценой может существенно отличаться. Базовая стоимость "квадрата" требует учета дополнительных затрат еще и на обустройство жилья.

Как выбрать квартиру с ремонтом

Хотя, по словам Бегунец, жилье с готовым ремонтом сокращает время до заселения и позволяет точнее предусмотреть бюджет, важно заранее проверять, что входит в его комплектацию.

Перед покупкой квартиры покупателю следует проверить: отделку стен и пола, межкомнатную дверь, сантехнику, освещение, электрофурнитуру, кухонную зону, бытовую технику, а также состояние всего дома.

"Готовая отделка имеет ценность не сама по себе, а как инструмент снижения рисков. Покупатель получает более четкий бюджет, быстрее заселение и меньшую зависимость от стоимости работ и материалов. Однако эти преимущества должны сочетаться с качественной инженерией и готовностью всего дома к осенне-зимнему сезону", – объясняет Марианна Бигунец.

Напомним,в прошлом году стоимость ремонтных работ выросла в среднем на 25% . Главными причинами удорожания стали инфляция и дефицит мастеров.