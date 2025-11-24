Цими днями, тижнями варто дуже уважно ставитись до повітряних тривог, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський закликав всіх українців уважно ставитись до повітряних тривог і загроз російських ударів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Володимира Зеленського.
"Ми точно розуміємо, з ким маємо справу. І всі накази у Повітряних сил, всіх інших складових Сил оборони і безпеки України є", - зазначив він.
Президент наголосив, що Україна буде реагувати. Він додав, що було б справедливо для партнерів і передусім для США зважати на загрозу, яку бачить і їхня розвідка.
"Якщо є перемовини, якщо є конструктив, якщо дійсно ми закінчуємо війну, то не має бути ракет, не має бути масових ударів по Україні, по наших людях. Це реально зробити тим, хто дійсно сильний у світі", - сказав лідер країни.
Зеленський підкреслив, що багато залежить від США. Водночас він зауважив, що повномасштабну війну почала Росія, тому вона повинна її і закінчити.
Нагадаємо, в ніч на сьогодні, 24 листопада, РФ випустила по Україні 162 безпілотники різних типів. Українська ППО збила і подавила 125 ворожих безпілотників.
Зафіксовано влучання 37 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння збитих на одній локації. Найбільше постраждали об’єкти цивільної інфраструктури та приватні домогосподарства на Харківщині, Чернігівщині, Дніпропетровщині.
Вчора ввечері, 23 листопада, російські війська масовано атакували Харків дронами. У місті зафіксовано приліт в один з будинків та є інформація про жертв і постраждалих.
Крім того, повідомлялось, що російські війська вночі дронами атакували портову інфраструктуру Одеської області. В результаті ворожого удару виникла пожежа на одному з суден.
Також Росія ударила безпілотником по Чернігову. Внаслідок атаки був пошкоджений приватний будинок, зайнялася пожежа. Постраждали рідні брат та сестра 2002 та 2006 років народження.