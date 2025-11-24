Цими днями, тижнями варто дуже уважно ставитись до повітряних тривог, - Зеленський

"Ми точно розуміємо, з ким маємо справу. І всі накази у Повітряних сил, всіх інших складових Сил оборони і безпеки України є", - зазначив він.

Президент наголосив, що Україна буде реагувати. Він додав, що було б справедливо для партнерів і передусім для США зважати на загрозу, яку бачить і їхня розвідка.

"Якщо є перемовини, якщо є конструктив, якщо дійсно ми закінчуємо війну, то не має бути ракет, не має бути масових ударів по Україні, по наших людях. Це реально зробити тим, хто дійсно сильний у світі", - сказав лідер країни.

Зеленський підкреслив, що багато залежить від США. Водночас він зауважив, що повномасштабну війну почала Росія, тому вона повинна її і закінчити.