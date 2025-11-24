В эти дни, недели стоит очень внимательно относиться к воздушным тревогам, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский призвал всех украинцев внимательно относиться к воздушным тревогам и угрозам российских ударов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Владимира Зеленского.
"Мы точно понимаем, с кем имеем дело. И все приказы у Воздушных сил, всех других составляющих Сил обороны и безопасности Украины есть", - отметил он.
Президент подчеркнул, что Украина будет реагировать. Он добавил, что было бы справедливо для партнеров и прежде всего для США учитывать угрозу, которую видит и их разведка.
"Если есть переговоры, если есть конструктив, если действительно мы заканчиваем войну, то не должно быть ракет, не должно быть массовых ударов по Украине, по нашим людям. Это реально сделать тем, кто действительно сильный в мире", - сказал лидер страны.
Зеленский подчеркнул, что многое зависит от США. В то же время он отметил, что полномасштабную войну начала Россия, поэтому она должна ее и закончить.
Напомним, в ночь на сегодня, 24 ноября, РФ выпустила по Украине 162 беспилотника разных типов. Украинская ПВО сбила и подавила 125 вражеских беспилотников.
Зафиксировано попадание 37 ударных БпЛА на 15 локациях, а также падение сбитых на одной локации. Больше всего пострадали объекты гражданской инфраструктуры и частные домохозяйства в Харьковской, Черниговской, Днепропетровской областях.
Вчера вечером, 23 ноября, российские войска массированно атаковали Харьков дронами. В городе зафиксирован прилет в один из домов и есть информация о жертвах и пострадавших.
Кроме того, сообщалось, что российские войска ночью дронами атаковали портовую инфраструктуру Одесской области. В результате вражеского удара возник пожар на одном из судов.
Также Россия ударила беспилотником по Чернигову. Вследствие атаки был поврежден частный дом, загорелся пожар. Пострадали родные брат и сестра 2002 и 2006 годов рождения.