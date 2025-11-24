В эти дни, недели стоит очень внимательно относиться к воздушным тревогам, - Зеленский

"Мы точно понимаем, с кем имеем дело. И все приказы у Воздушных сил, всех других составляющих Сил обороны и безопасности Украины есть", - отметил он.

Президент подчеркнул, что Украина будет реагировать. Он добавил, что было бы справедливо для партнеров и прежде всего для США учитывать угрозу, которую видит и их разведка.

"Если есть переговоры, если есть конструктив, если действительно мы заканчиваем войну, то не должно быть ракет, не должно быть массовых ударов по Украине, по нашим людям. Это реально сделать тем, кто действительно сильный в мире", - сказал лидер страны.

Зеленский подчеркнул, что многое зависит от США. В то же время он отметил, что полномасштабную войну начала Россия, поэтому она должна ее и закончить.