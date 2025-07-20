Цим трьом категоріям людей заборонено їсти диню: перевірте, чи це не ви

Диня - один із найулюбленіших літніх фруктів. Вона ароматна, солодка, соковита й добре втамовує спрагу в спеку. Але, попри всі свої корисні властивості, цей фрукт підходить далеко не всім.
РБК-Україна розповідає про три категорії людей, яким краще повністю відмовитися від дині, адже її вживання може погіршити стан здоров’я або навіть призвести до ускладнень.
Хоча диня має натуральний цукор, її глікемічний індекс досить високий — близько 65. Це означає, що після вживання дині рівень глюкози в крові швидко зростає. Для людей з цукровим діабетом 1-го і 2-го типу це може бути небезпечно. Особливо, якщо диню вживають у великій кількості або поєднують з іншими вуглеводами. Ендокринологи радять уникати дині або вживати її тільки в дуже обмежених кількостях під контролем лікаря.
Диня має властивість викликати бродіння у шлунку, що може провокувати здуття, газоутворення, біль та навіть пронос. Людям з гастритом, панкреатитом, синдромом подразненого кишечника, виразкою шлунка та іншими хронічними хворобами ШКТ варто утриматися від цього фрукта. Особливо небезпечним може бути поєднання дині з іншими продуктами — вона погано засвоюється разом з молочними виробами, алкоголем або жирною їжею.
Хоча диня багата на вітаміни й фолієву кислоту, яка корисна на ранніх етапах вагітності, у III триместрі її краще обмежити. Вживання дині може спричинити набряки, підвищити ризик гестаційного діабету та викликати дискомфорт через активну перистальтику кишечника. А оскільки імунітет у цей період знижується, є ризик харчового отруєння при неякісному зберіганні фрукта.
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При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: Міністерство охорони здоров'я України, Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, CDC.