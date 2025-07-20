Этим трем категориям людей запрещено есть дыню: проверьте, не вы ли это

Дыня - один из самых любимых летних фруктов. Она ароматная, сладкая, сочная и хорошо утоляет жажду в жару. Но, несмотря на все свои полезные свойства, этот фрукт подходит далеко не всем.

РБК-Украина рассказывает о трех категориях людей, которым лучше полностью отказаться от дыни, ведь ее употребление может ухудшить состояние здоровья или даже привести к осложнениям.

Люди с диабетом

Хотя дыня имеет натуральный сахар, ее гликемический индекс достаточно высок - около 65. Это означает, что после употребления дыни уровень глюкозы в крови быстро растет. Для людей с сахарным диабетом 1-го и 2-го типа это может быть опасно. Особенно, если дыню употребляют в большом количестве или сочетают с другими углеводами. Эндокринологи советуют избегать дыни или употреблять ее только в очень ограниченных количествах под контролем врача.

Люди с проблемами желудочно-кишечного тракта

Дыня имеет свойство вызывать брожение в желудке, что может провоцировать вздутие, газообразование, боль и даже понос. Людям с гастритом, панкреатитом, синдромом раздраженного кишечника, язвой желудка и другими хроническими болезнями ЖКТ стоит воздержаться от этого фрукта. Особенно опасным может быть сочетание дыни с другими продуктами - она плохо усваивается вместе с молочными изделиями, алкоголем или жирной пищей.

Беременные женщины на поздних сроках

Хотя дыня богата витаминами и фолиевой кислотой, которая полезна на ранних этапах беременности, в III триместре ее лучше ограничить. Употребление дыни может вызвать отеки, повысить риск гестационного диабета и вызвать дискомфорт из-за активной перистальтики кишечника. А поскольку иммунитет в этот период снижается, есть риск пищевого отравления при некачественном хранении фрукта.