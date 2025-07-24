Цим корисним коктейлем можна замінити один прийом їжі: ось як його приготувати

Протеїнові коктейлі - це не лише популярний тренд серед спортсменів, а й ефективний спосіб підтримати організм у періоди обмеженого часу на їжу. Завдяки високому вмісту білка та збалансованому складу, такий напій може повноцінно замінити один із прийомів їжі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram -сторінку нутриціолога та тренера Юрія Попка.

Рецепт протеїнового коктейлю

Для приготування необхідно:

молоко - 200 мл

сир кисломолочний - 100 г

протеїн (будь-який) - 1 ложка

насіння чіа - 10 г

мед - 5 г (для смаку)

ягоди (будь-які) - 100 г

У чашу блендера покладіть усі вище зазначені інгредієнти. Все потрібно збити до однорідного стану. В результаті ви отримаєте смачний та корисний протеїновий коктейль, який містить 50 г білка, 400 ккал та 10 г клітковини.

За словами експерта, таким коктейлем можна легко замінити один прийом їжі, адже він містить усі важливо мікронутрієнти.

Смачний протеїновий коктейль (фото: кадр з відео)

Чим корисні протеїнові коктейлі

Протеїнові коктейлі корисні переважно тим, що забезпечують організм білком - ключовим будівельним матеріалом для м’язів, ферментів, гормонів та інших важливих структур.

Вони особливо популярні серед спортсменів, людей, які активно займаються спортом, прагнуть схуднути чи набрати м’язову масу.

Протеїн після тренування пришвидшує відновлення м’язів, зменшує м’язову втому та болі після навантажень.

До того ж протеїнові коктейлі з низьким вмістом цукру та жирів можуть стати корисним перекусом або заміною одного прийому їжі.

Для людей із щільним графіком такі коктейлі - швидкий спосіб отримати білок без повноцінного прийому їжі.