Цей корисний напій не можна пити натще: ось чому

Смузі давно стали популярним символом здорового харчування - яскраві, смачні та наповнені вітамінами. Але чи корисно з таких напоїв починати день?

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram -сторінку дієтолога Наталії Самойленко.

Чи варто пити смузі натще

Інколи люди п'ють смузі вранці та додають до нього різноманітну зелень, овочі та фрукти.

Однак експерт зазначила, що такий напій не принесе користі натще. Найкраще з'їсти ці продукти в нативному вигляді, пережувати, а коли ми навантажуємо щелепні м'язи, то ще й знижуємо рівень кортизолу.

Тому жувати їжу точно краще, ніж її пити.

Коли корисно пити смузі

Після фізичних навантажень

Допомагає швидко відновити сили та запаси енергії. Якщо додати білок - підтримує ріст і відновлення м’язів.

Денний перекус

Такий напій буде кращим за шкідливі снеки (чипси, солодощі). Смузі дасть відчуття ситості й знижує бажання переїдати.

Смузі - зручний спосіб "заховати" добову норму фруктів, зелені та клітковини. Підійде навіть тим, хто не любить овочі в чистому вигляді.

Не варто зловживати смузі:

на ніч - особливо з фруктами або цукром, адже може погіршити сон та викликати підвищення цукру в крові

якщо смузі дуже калорійні - легко перебрати норму енергії, особливо при схудненні

при діабеті або проблемах з травленням - потрібно контролювати склад і кількість

Варто знати, що смузі з морозивом, медом, бананами, соком, йогуртом з цукром шкідливі, адже: