Этим полезным коктейлем можно заменить один прием пищи: вот как его приготовить

Протеиновые коктейли - это не только популярный тренд среди спортсменов, но и эффективный способ поддержать организм в периоды ограниченного времени на еду. Благодаря высокому содержанию белка и сбалансированному составу, такой напиток может полноценно заменить один из приемов пищи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram -страницу нутрициолога и тренера Юрия Попка.

Рецепт протеинового коктейля

Для приготовления необходимо:

молоко - 200 мл

творог кисломолочный - 100 г

протеин (любой) - 1 ложка

семена чиа - 10 г

мед - 5 г (для вкуса)

ягоды (любые) - 100 г

В чашу блендера положите все выше указанные ингредиенты. Все нужно взбить до однородного состояния. В результате вы получите вкусный и полезный протеиновый коктейль, который содержит 50 г белка, 400 ккал и 10 г клетчатки.

По словам эксперта, таким коктейлем можно легко заменить один прием пищи, ведь он содержит все важные микронутриенты.

Вкусный протеиновый коктейль (фото: кадр из видео)

Чем полезны протеиновые коктейли

Протеиновые коктейли полезны преимущественно тем, что обеспечивают организм белком - ключевым строительным материалом для мышц, ферментов, гормонов и других важных структур.

Они особенно популярны среди спортсменов, людей, которые активно занимаются спортом, стремятся похудеть или набрать мышечную массу.

Протеин после тренировки ускоряет восстановление мышц, уменьшает мышечную усталость и боли после нагрузок.

К тому же протеиновые коктейли с низким содержанием сахара и жиров могут стать полезным перекусом или заменой одного приема пищи.

Для людей с плотным графиком такие коктейли - быстрый способ получить белок без полноценного приема пищи.