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Этим полезным коктейлем можно заменить один прием пищи: вот как его приготовить

Четверг 24 июля 2025 17:06
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Этим полезным коктейлем можно заменить один прием пищи: вот как его приготовить Рецепт вкусного протеинового коктейля, которым можно заменить прием пищи (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Протеиновые коктейли - это не только популярный тренд среди спортсменов, но и эффективный способ поддержать организм в периоды ограниченного времени на еду. Благодаря высокому содержанию белка и сбалансированному составу, такой напиток может полноценно заменить один из приемов пищи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram-страницу нутрициолога и тренера Юрия Попка.

Рецепт протеинового коктейля

Для приготовления необходимо:

  • молоко - 200 мл
  • творог кисломолочный - 100 г
  • протеин (любой) - 1 ложка
  • семена чиа - 10 г
  • мед - 5 г (для вкуса)
  • ягоды (любые) - 100 г

В чашу блендера положите все выше указанные ингредиенты. Все нужно взбить до однородного состояния. В результате вы получите вкусный и полезный протеиновый коктейль, который содержит 50 г белка, 400 ккал и 10 г клетчатки.

По словам эксперта, таким коктейлем можно легко заменить один прием пищи, ведь он содержит все важные микронутриенты.

Этим полезным коктейлем можно заменить один прием пищи: вот как его приготовить

Этим полезным коктейлем можно заменить один прием пищи: вот как его приготовитьВкусный протеиновый коктейль (фото: кадр из видео)

Чем полезны протеиновые коктейли

Протеиновые коктейли полезны преимущественно тем, что обеспечивают организм белком - ключевым строительным материалом для мышц, ферментов, гормонов и других важных структур.

Они особенно популярны среди спортсменов, людей, которые активно занимаются спортом, стремятся похудеть или набрать мышечную массу.

Протеин после тренировки ускоряет восстановление мышц, уменьшает мышечную усталость и боли после нагрузок.

К тому же протеиновые коктейли с низким содержанием сахара и жиров могут стать полезным перекусом или заменой одного приема пищи.

Для людей с плотным графиком такие коктейли - быстрый способ получить белок без полноценного приема пищи.

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