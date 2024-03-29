Цілями атаки Росії цієї ночі були Канівська та Дністровська ГЕС, - Зеленський

"Перша Ставка, за скликання якої відповідав новий секретар РНБО Олександр Литвиненко. Виклики дуже серйозні", - йдеться в повідомленні.

Удари по енергетиці

За словами президента, російські терористи знову били по українській енергетиці. На Ставці про завдані збитки та відновлювальні роботи доповіли прем'єр-міністр Денис Шмигаль, міністр енергетики Герман Галущенко, голови правлінь "Укренерго" та "Нафтогазу" Володимир Кудрицький та Олексій Чернишов.

"Обговорили найбільш дієві способи фізичного захисту та їх впровадження на інших об'єктах", - додав президент.

Окупанти цілили по двох українських ГЕС

Також Зеленський повідомив, що цієї ночі свідомими цілями ворога стали Канівська та Дністровська ГЕС.

"Країна-терорист хоче повторення екологічної катастрофи в Херсонській області. Але тепер під загрозою не тільки Україна, а й Молдова", - сказав глава України.

За словами президента, вода не зупиниться перед прикордонними стовпами, як не зупиниться і російська війна, якщо разом і вчасно не зупинити її в Україні.

Нова зброя для України

Президент зазначив, що другим питанням на Ставці були контракти на постачання зброї та боєприпасів на найближчий час і на перспективу.

"На перший план вийшла потреба в ППО. Через інтенсивність російських обстрілів необхідно швидше поповнювати запаси", - додав Зеленський.

Президент доручив посилити роботу з партнерами, він розраховує на їхню швидку реакцію.

Обстріл України 29 березня

Росіяни в ніч на 29 березня випустили по Україні 60 дронів-камікадзе та 39 ракет різних типів. Протиповітряній обороні вдалося знищити 56 безпілотників та 29 ракет.

Головний удар ворога був націлений на об'єкти енергетики. Відомо, що росіяни атакували три ТЕС в Україні, внаслідок атаки серйозно пошкоджено обладнання.

Також були атаковані об'єкти критичної інфраструктури у Дніпропетровській, Черкаській, Львівській та Івано-Франківській областях.

Детальніше про наслідки ворожої атаки - у матеріалі РБК-Україна.