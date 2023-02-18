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"Цілу роту розбили". Окупант розповів матері про втрати на фронті в Україні (перехоплення)

Фото: окупант розповів матері втрати на фронті в Україні (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Військовий РФ розповів матері про втрати на передовій в Україні та сказав, що ЗСУ розбили цілу роту окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ГУР МО України.

"Вчора прийшли, зовсім нічого нема, ніхто нічого не знає, відпустки лише у квітні. І лише на довбаних 15 днів відпускають", - скаржиться росіянин.

Також росіянин заявив, що начебто окупанти відтіснили українських бійців з певних позицій. Після цього може йти мова про "перемир'я".

"Скоріш за все до травня, у травні це все завершиться", - сказала матір.

Жінка розповіла окупанту, що їй відомо про підготовку до наступу, який вона називає "планом відплати". Росіянин підтвердив, що він знає за це, але для цього залучатимуть лише 600 осіб.

Військовий РФ розповів, що багато втрат зазнає його полк, було розбито цілу роту у боях в Україні.

Нагадаємо, що більшість російських військових хочуть покинути армію, однак бояться це зробити через мобілізацію, яка триває на території держави-агресора.

Росіянин поскаржився своєму другу на те, що їх позиції з танків обстрілюють інші окупанти.

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