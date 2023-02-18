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"Целую роту разбили". Оккупант рассказал матери о потерях на фронте в Украине (перехват)

Фото: оккупант рассказал матери потери на фронте в Украине (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Военный РФ рассказал матери о потерях на передовой в Украине и сказал, что ВСУ разбили целую роту окупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ГУР МО Украины.

"Вчера пришли, совсем ничего нет, никто ничего не знает, отпуска только в апреле. И только на долбанных 15 дней отпускают", - жалуется россиянин.

Также россиянин заявил, что якобы оккупанты оттеснили украинских бойцов с определенных позиций. После этого может идти речь о "перемирии".

"Скорее всего, к маю, в мае это все завершится", - сказала мать.

Женщина рассказала оккупанту, что ей известно о подготовке к наступлению, которое она называет "планом возмездия". Россиянин подтвердил, что он знает об этом, но для этого будут привлекать только 600 человек.

Военный РФ рассказал, что большие потери несет его полк, была разбита целая рота в боях в Украине.

Напомним, что большинство российских военных хотят покинуть армию, однако боятся это сделать из-за мобилизации, которая продолжается на территории государства-агрессора.

Россиянин пожаловался своему другу на то, что их позиции по танкам обстреливают другие оккупанты.

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