Цільнозерновий хліб не завжди корисний: як купити якісний

Серед варіантів корисного хліба дуже часто радять купувати цільнозерновий хліб . Але не завжди це правильне рішення.

Чому цей хліб не завжди влучний вибір, розповідає РБК-Україна з посиланням на Instagram нутриціолога Сандри Моньїно .

Вона пояснює, що такі фактори, як тип борошна, процес бродіння, додаткові інгредієнти та відсоток цільного зерна в складі, можуть кардинально змінити його поживну цінність, навіть якщо на етикетці написано "цільнозерновий".

Що ховається за етикеткою "цільнозерновий"?

Нутриціологиня пояснює, що хліб з позначкою "цільнозерновий" не завжди є здоровим. Вся річ у тому, що багато промислових виробників використовують рафіноване борошно, додаючи до нього лише невелику частину цільнозернового. Це надає продукту темнішого кольору, але не зберігає його поживну цінність.

Фахівці наголошують, що лише хліб, виготовлений зі 100% цільнозернового борошна і, бажано, з повільним процесом бродіння (наприклад, на заквасці), забезпечує справжню користь:

клітковину;

вітаміни та мінерали;

покращує травлення;

насичує кишкову мікрофлору природними пребіотиками.

Важливість процесу бродіння

Також наголошується, що процес бродіння має ключове значення. Хліб, який бродить годинами (традиційний, крафтовий), містить менше глютену й антинутрієнтів, таких як фітати. Це сприяє кращому засвоєнню поживних речовин і зменшенню запальних процесів у травній системі.

Натомість білий хліб швидкого приготування з коротким бродінням не має цих переваг і може спричиняти різкі стрибки рівня цукру в крові та посилювати запалення.

Як обрати здоровий хліб?

Сандра Моньїно радить дотримуватися двох основних критеріїв:

Першим інгредієнтом у складі має бути вказано цільнозернове борошно .

у складі має бути вказано . Хліб має бути виготовлений за традиційним процесом бродіння.

Такий хліб забезпечує кращу поживну та травну якість. Якщо ви шукаєте безглютенову альтернативу з поліпшеним поживним профілем, нутриціологиня радить спробувати хліб із псевдозернових культур, як-от гречка, кіноа або амарант. Вони містять більше білка, клітковини, мінералів та не містять глютену.

Моньїно нагадує, що хліб має бути лише частиною збалансованого раціону, де переважають фрукти, овочі, бобові, оливкова олія, риба та якісний білок. Здоровий хліб є смачним і поживним доповненням до усвідомленого харчування, а не головною стравою кожного прийому їжі.