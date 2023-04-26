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Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Цілком відповідає статуту ООН. Зеленський сказав Сі Цзіньпіну про намір звільнити Крим

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна продовжить звільняти свої території від російських загарбників у межах міжнародно визнаних кордонів 1991 року, в тому числі з Кримом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

"Ситуація на фронті складна, проте ми стоїмо. І будемо й надалі звільняти нашу землю. Ми не починали цієї війни, але маємо відновити суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. У межах міжнародно визнаних кордонів 1991 року. Включаючи Крим. Це цілком відповідає цілям і принципам Статуту ООН", - заявив він.

Нагадаємо, сьогодні президент України Володимир Зеленський уперше з початку повномасштабного вторгнення РФ провів телефонні переговори з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Також у Китаї після розмови лідера Сі Цзіньпіна з президентом Володимиром Зеленським заявили, що направлять спецпредставника в Україну для врегулювання "кризи".

Зазначимо, що нещодавно посол Китаю у Франції Лу Шайє поставив під сумнів суверенітет колишніх радянських республік. Також він заявив, що Крим був "російський спочатку".

Висловлювання китайського дипломата піддали різкій критиці в Європі та Україні. Після розголосу в Китаї видалили скандальне інтерв'ю та наголосили, що поважають суверенітет усіх країн.

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