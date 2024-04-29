Цілі вражено. Сирський показав, як ЗСУ завдавали авіаудари по базах росіян

Авіаудари ЗСУ по окупантам

З перших днів повномасштабного вторгнення РФ в Україну ЗСУ завдають авіаударів за позиціями росіян. Для обстрілів ворожих позицій застосовується винищувальна та бомбардувальна авіація, а також ударні гелікоптери та безпілотники.

Після повномасштабного вторгнення союзники передали Україні кілька варіантів керованих авіаційних бомб та крилатих ракет. Для їх використання було модернізовано бойові літаки Су-24 та Су-27.

Зокрема, за допомогою ракет Storm Shadow українські пілоти завдавали успішних ударів Чонгарським мостом. Перший удар по мосту відбувся 22 червня 2023 року. Незабаром, 29 липня, Сили оборони України повідомили про другу успішну атаку Чонгарським мостом. Після цього також за допомогою цих британських ракет ЗСУ вражали військові об'єкти у тимчасово окупованому Криму, а також на півдні та сході країни.

Детальніше про ракети Storm Shadow - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.