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Цели поражены. Сырский показал, как ВСУ наносили авиаудары по базам россиян

Фото: ВСУ нанесли авиаудары по базам россиян (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Украинские военные нанесли несколько успешных авиаударов по базам россиян в Донецкой и Запорожской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

"Отслеживаем и бьем. Сегодня нанесены два авиаудара по местам сосредоточения личного состава противника в Донецкой области и в Запорожской области. Цели поражены", - говорится в сообщении Сырского.

По его словам, оккупантам и впредь не удастся скрыться от подразделений Вооруженных сил Украины.

 

 

Авиаудары ВСУ по оккупантам

С первых дней полномасштабного вторжения РФ в Украину ВСУ наносят авиаудары по позициям россиян. Для обстрелов вражеских позиций применяется истребительная и бомбардировочная авиация, а также ударные вертолеты и беспилотники.

После полномасштабного вторжения союзники передали Украине несколько вариантов управляемых авиационных бомб, а также крылатых ракет. Для их использования были модернизированы боевые самолеты Су-24 и Су-27.

В частности, с помощью ракет Storm Shadow украинские пилоты наносили успешные удары по Чонгарскому мосту. Первый удар по мосту произошел 22 июня 2023 года. Вскоре, 29 июля, Силы обороны Украины сообщили о второй успешной атаке по Чонгарскому мосту. После того также с помощью этих британских ракет ВСУ поражали военные объекты во временно оккупированном Крыму, а также на юге и востоке страны.

Более подробно о ракетах Storm Shadow - читайте в материале РБК-Украина.

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