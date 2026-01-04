Цілеспрямований теракт: ліві екстремісти взяли відповідальність за блекаут в Берліні

Відповідальність за підпал кабельного мосту в Берліні, внаслідок чого без електрики опинилися десятки тисяч будинків, взяло на себе ультраліве екстремістське угруповання "Група вулканів". Лист від екстремістів опубліковано у мережі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на німецьке видання Tagesschau .

Зазначається, що вдень 4 січня органи безпеки виявили лист, в якому відповідальність за теракт бере на себе ультраліве екстремістське угруповання, відоме як "Група вулканів". Експерти з правоохоронних органів та державної безпеки Німеччини перевірили лист та визнали його правдоподібність.

Як вважає відділ державної безпеки Державного управління кримінальної поліції (LKA), у листі вказано низку подробиць, які могли знати лише учасники теракту. А спосіб атаки відповідає тому, який звикли використовувати екстремісти під час нападу на енергетичні об'єкти. Розслідування, з усім тим, триває, оскільки немає точної інформації про зловмисників.

Мер Берліну Кай Вегнер під час брифінгу 4 січня заявив, що підпал кабельного мосту через Тельтовський канал є "неприйнятним", а винуватці інциденту - "явно ліві екстремісти".

"Це неприйнятно, що явно ліві екстремісти знову атакують нашу енергомережу і тим самим ставлять під загрозу людські життя", - сказав він.