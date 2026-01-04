ua en ru
Головна » Новини » У світі

Цілеспрямований теракт: ліві екстремісти взяли відповідальність за блекаут в Берліні

Берлін, Німеччина, Неділя 04 січня 2026 16:58
Цілеспрямований теракт: ліві екстремісти взяли відповідальність за блекаут в Берліні Ілюстративне фото: німецька поліція проводить розслідування інциденту з підпалом кабельного мосту (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Відповідальність за підпал кабельного мосту в Берліні, внаслідок чого без електрики опинилися десятки тисяч будинків, взяло на себе ультраліве екстремістське угруповання "Група вулканів". Лист від екстремістів опубліковано у мережі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на німецьке видання Tagesschau.

Зазначається, що вдень 4 січня органи безпеки виявили лист, в якому відповідальність за теракт бере на себе ультраліве екстремістське угруповання, відоме як "Група вулканів". Експерти з правоохоронних органів та державної безпеки Німеччини перевірили лист та визнали його правдоподібність.

Як вважає відділ державної безпеки Державного управління кримінальної поліції (LKA), у листі вказано низку подробиць, які могли знати лише учасники теракту. А спосіб атаки відповідає тому, який звикли використовувати екстремісти під час нападу на енергетичні об'єкти. Розслідування, з усім тим, триває, оскільки немає точної інформації про зловмисників.

Мер Берліну Кай Вегнер під час брифінгу 4 січня заявив, що підпал кабельного мосту через Тельтовський канал є "неприйнятним", а винуватці інциденту - "явно ліві екстремісти".

"Це неприйнятно, що явно ліві екстремісти знову атакують нашу енергомережу і тим самим ставлять під загрозу людські життя", - сказав він.

Нагадаємо, що у південно-західній частині Берліна у неділю, 4 січня, сталося масштабне відключення електроенергії. Після пожежі на кабельному мосту без світла залишилися понад 45 тисяч домогосподарств. Попередньо повідомлялося, що до інциденту можуть бути причетні невідомі екстремісти.

Зазначимо, що навесні минулого року у низці європейських країн повідомляли про масштабні перебої з електропостачанням. Про проблеми з енергопостачання заявлялось в Іспанії, Португалії та Андоррі, а також в одному з регіонів Франції.

