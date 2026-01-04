Целенаправленный теракт: левые экстремисты взяли ответственность за блэкаут в Берлине

Ответственность за поджог кабельного моста в Берлине, в результате чего без электричества оказались десятки тысяч домов, взяла на себя ультралевая экстремистская группировка "Группа вулканов". Письмо от экстремистов опубликовано в сети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на немецкое издание Tagesschau .

Отмечается, что днем 4 января органы безопасности обнаружили письмо, в котором ответственность за теракт берет на себя ультралевая экстремистская группировка, известная как "Группа вулканов". Эксперты из правоохранительных органов и государственной безопасности Германии проверили письмо и признали его правдоподобность.

Как считает отдел государственной безопасности Государственного управления уголовной полиции (LKA), в письме указан ряд подробностей, которые могли знать только участники теракта. А способ атаки соответствует тому, который привыкли использовать экстремисты при нападении на энергетические объекты. Расследование, тем не менее, продолжается, поскольку нет точной информации о злоумышленниках.

Мэр Берлина Кай Вегнер во время брифинга 4 января заявил, что поджог кабельного моста через Тельтовский канал является "неприемлемым", а виновники инцидента - "явно левые экстремисты".

"Это неприемлемо, что явно левые экстремисты снова атакуют нашу энергосеть и тем самым ставят под угрозу человеческие жизни", - сказал он.