Целенаправленный теракт: левые экстремисты взяли ответственность за блэкаут в Берлине

Берлин, Германия, Воскресенье 04 января 2026 16:58
UA EN RU
Целенаправленный теракт: левые экстремисты взяли ответственность за блэкаут в Берлине Иллюстративное фото: немецкая полиция проводит расследование инцидента с поджогом кабельного моста (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Ответственность за поджог кабельного моста в Берлине, в результате чего без электричества оказались десятки тысяч домов, взяла на себя ультралевая экстремистская группировка "Группа вулканов". Письмо от экстремистов опубликовано в сети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на немецкое издание Tagesschau.

Отмечается, что днем 4 января органы безопасности обнаружили письмо, в котором ответственность за теракт берет на себя ультралевая экстремистская группировка, известная как "Группа вулканов". Эксперты из правоохранительных органов и государственной безопасности Германии проверили письмо и признали его правдоподобность.

Как считает отдел государственной безопасности Государственного управления уголовной полиции (LKA), в письме указан ряд подробностей, которые могли знать только участники теракта. А способ атаки соответствует тому, который привыкли использовать экстремисты при нападении на энергетические объекты. Расследование, тем не менее, продолжается, поскольку нет точной информации о злоумышленниках.

Мэр Берлина Кай Вегнер во время брифинга 4 января заявил, что поджог кабельного моста через Тельтовский канал является "неприемлемым", а виновники инцидента - "явно левые экстремисты".

"Это неприемлемо, что явно левые экстремисты снова атакуют нашу энергосеть и тем самым ставят под угрозу человеческие жизни", - сказал он.

Напомним, что в юго-западной части Берлина в воскресенье, 4 января, произошло масштабное отключение электроэнергии. После пожара на кабельном мосту без света остались более 45 тысяч домохозяйств. Предварительно сообщалось, что к инциденту могут быть причастны неизвестные экстремисты.

Отметим, что весной прошлого года в ряде европейских стран сообщали о масштабных перебоях с электроснабжением. О проблемах с энергоснабжением заявлялось в Испании, Португалии и Андорре, а также в одном из регионов Франции.

