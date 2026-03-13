"Ціла Санта-Барбара": Зеленський пояснив, чому переносяться переговори з РФ

"Там ціла ж Санта-Барбара з цими перемовинами через війну на Близькому Сході. Американці сказали, що вони готові до зустрічі, але готові тільки в Америці. Тому що війна і безпекова ситуація їм забороняє виїжджати зараз з території США", - розповів президент.

За його словами, українська сторона запропонувала прилетіти на зустріч у Маямі або Вашингон, щоб там провести переговори. Але летіти до США не захотіли росіяни. Вони запропонували Туреччину або Швейцарію, але у Вашингтоні - не погодили цей варіант.

Україна ж, як зазначив Зеленський, готова зустрічатися з американцями та росіянами у будь-якій країні: США, Туреччині, Швейцарії і навіть ОАЕ. Але місце проведення, як зауважив він, залежить виключно від американської делегації.

"Вони організатори цієї зустрічі. Чекаємо від них", - резюмував президент.

Мирні переговори України, США та РФ

Нагадаємо, на початку 2026 року Україна за посередництва США провела кілька раундів переговорів з Росією. В результаті було досягнуто прогресу за військовим треком, а саме щодо контролю за припиненням вогню.

Однак сторони так і не змогли дійти згоди щодо самого припинення вогню, оскільки Росія хоче здачі неокупованого Донбасу, на що не погоджується Україна. А США взагалі пропонують створити там "вільну економічну зону".