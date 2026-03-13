UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

"Ціла Санта-Барбара": Зеленський пояснив, чому переносяться переговори з РФ

20:43 13.03.2026 Пт
2 хв
Українська сторона пропонувала приїхати в США, але росіяни захотіли інше місце
aimg Дмитро Левицький
Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)

Через американську операцію проти Ірану мирні переговори між Україною, США та РФ знову перенеслися. Спершу зустріч планувалася на кінець лютого, потім - перенеслась на минулий тиждень, але знову відклалася через РФ.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

"Там ціла ж Санта-Барбара з цими перемовинами через війну на Близькому Сході. Американці сказали, що вони готові до зустрічі, але готові тільки в Америці. Тому що війна і безпекова ситуація їм забороняє виїжджати зараз з території США", - розповів президент.

За його словами, українська сторона запропонувала прилетіти на зустріч у Маямі або Вашингон, щоб там провести переговори. Але летіти до США не захотіли росіяни. Вони запропонували Туреччину або Швейцарію, але у Вашингтоні - не погодили цей варіант.

Україна ж, як зазначив Зеленський, готова зустрічатися з американцями та росіянами у будь-якій країні: США, Туреччині, Швейцарії і навіть ОАЕ. Але місце проведення, як зауважив він, залежить виключно від американської делегації.

"Вони організатори цієї зустрічі. Чекаємо від них", - резюмував президент.

Мирні переговори України, США та РФ

Нагадаємо, на початку 2026 року Україна за посередництва США провела кілька раундів переговорів з Росією. В результаті було досягнуто прогресу за військовим треком, а саме щодо контролю за припиненням вогню.

Однак сторони так і не змогли дійти згоди щодо самого припинення вогню, оскільки Росія хоче здачі неокупованого Донбасу, на що не погоджується Україна. А США взагалі пропонують створити там "вільну економічну зону".

Як писали західні медіа, раунд переговорів, який так досі і не відбувся, може стати останнім, якщо Росія не змусить Україну піти на її умови. У такому разі Москва розглядає вихід з переговорного процесу.

Водночас Зеленський заявляв, що під час майбутніх переговорів потрібно домовитися про зустріч на рівні лідерів, оскільки саме у такому форматі можна дійти рішення щодо територіального питання.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Володимир ЗеленськийРосійська ФедераціяСполучені Штати АмерикиУкраїнаМирні переговори