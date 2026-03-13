"Целая Санта-Барбара": Зеленский объяснил, почему переносятся переговоры с РФ

"Там целая же Санта-Барбара с этими переговорами из-за войны на Ближнем Востоке. Американцы сказали, что они готовы к встрече, но готовы только в Америке. Потому что война и ситуация с безопасностью им запрещает выезжать сейчас с территории США", - рассказал президент.

По его словам, украинская сторона предложила прилететь на встречу в Майами или Вашингон, чтобы там провести переговоры. Но лететь в США не захотели россияне. Они предложили Турцию или Швейцарию, но в Вашингтоне - не согласовали этот вариант.

Украина же, как отметил Зеленский, готова встречаться с американцами и россиянами в любой стране: США, Турции, Швейцарии и даже ОАЭ. Но место проведения, как отметил он, зависит исключительно от американской делегации.

"Они организаторы этой встречи. Ждем от них", - резюмировал президент.

Мирные переговоры Украины, США и РФ

Напомним, в начале 2026 года Украина при посредничестве США провела несколько раундов переговоров с Россией. В результате был достигнут прогресс по военному треку, а именно по контролю за прекращением огня.

Однако стороны так и не смогли прийти к согласию относительно самого прекращения огня, поскольку Россия хочет сдачи неоккупированного Донбасса, на что не соглашается Украина. А США вообще предлагают создать там "свободную экономическую зону".