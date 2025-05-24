"Ціль уражено": поліцейські збили дрон під час нічної атаки на Київ (відео)
Під час нічної атаки на Київ мобільна вогнева група столичної поліції збила один із ворожих дронів. Безпілотник вдалося знищити влучним пострілом на одній з локацій міста.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління Національної поліції у місті Києві.
""Ціль уражена" - мобільна вогнева група поліції Києва знищила один із ворожих БпЛА, які цієї ночі атакували столицю", - повідомили правоохоронці.
За даними Нацполіції, співробітники поліції влучним пострілом успішно ліквідували безпілотник на одній з локацій міста Києва.
"Стоїмо на варті, захищаємо небо", - додали в поліції.
Атака на Київ
Нагадаємо, що увечері 23 травня українські військові зафіксували рух ворожих ударних дронів у бік столиці.
Над Київською областю спочатку були помічені "Шахеди", після чого в місті та області пролунали вибухи - запрацювали сили протиповітряної оборони.
Так, в ніч на 24 травня Росія здійснила одну з наймасштабніших атак на Київ. Ворог одночасно використав балістичні ракети та дрони-камікадзе.
За даними Повітряних сил, по території України було випущено 14 балістичних ракет типу "Іскандер-М"/KN-23 та 250 ударних безпілотників. Сили ППО знищили 6 ракет і збили 245 дронів.
Деталі про наслідки нічного удару - в матеріалі РБК-Україна.
Ми також писали, що унаслідок нічної атаки РФ у Києві зафіксовано пошкодження житлових будинків, шкіл і медзакладу.
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