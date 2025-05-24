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"Цель поражена": полицейские сбили дрон во время ночной атаки на Киев (видео)

Украина, Суббота 24 мая 2025 16:53
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"Цель поражена": полицейские сбили дрон во время ночной атаки на Киев (видео) Фото: полиция Киева сбила вражеский дрон во время ночной атаки (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Во время ночной атаки на Киев мобильная огневая группа столичной полиции сбила один из вражеских дронов. Беспилотник удалось уничтожить метким выстрелом на одной из локаций города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление Национальной полиции в городе Киеве.

""Цель поражена" - мобильная огневая группа полиции Киева уничтожила один из вражеских БпЛА, которые этой ночью атаковали столицу", - сообщили правоохранители.

По данным Нацполиции, сотрудники полиции метким выстрелом успешно ликвидировали беспилотник на одной из локаций города Киева.

"Стоим на страже, защищаем небо", - добавили в полиции.

Атака на Киев

Напомним, что вечером 23 мая украинские военные зафиксировали движение вражеских ударных дронов в сторону столицы.

Над Киевской областью сначала были замечены "Шахеды", после чего в городе и области раздались взрывы - заработали силы противовоздушной обороны.

Так, в ночь на 24 мая Россия осуществила одну из самых масштабных атак на Киев. Враг одновременно использовал баллистические ракеты и дроны-камикадзе.

По данным Воздушных сил, по территории Украины было выпущено 14 баллистических ракет типа "Искандер-М"/KN-23 и 250 ударных беспилотников. Силы ПВО уничтожили 6 ракет и сбили 245 дронов.

Детали о последствиях ночного удара - в материале РБК-Украина.

Мы также писали, что в результате ночной атаки РФ в Киеве зафиксированы повреждения жилых домов, школ и медучреждения.

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