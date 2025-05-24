"Цель поражена": полицейские сбили дрон во время ночной атаки на Киев (видео)

Во время ночной атаки на Киев мобильная огневая группа столичной полиции сбила один из вражеских дронов. Беспилотник удалось уничтожить метким выстрелом на одной из локаций города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление Национальной полиции в городе Киеве.

"Стоим на страже, защищаем небо", - добавили в полиции.

По данным Нацполиции, сотрудники полиции метким выстрелом успешно ликвидировали беспилотник на одной из локаций города Киева.

""Цель поражена" - мобильная огневая группа полиции Киева уничтожила один из вражеских БпЛА, которые этой ночью атаковали столицу", - сообщили правоохранители.

Атака на Киев

Напомним, что вечером 23 мая украинские военные зафиксировали движение вражеских ударных дронов в сторону столицы.

Над Киевской областью сначала были замечены "Шахеды", после чего в городе и области раздались взрывы - заработали силы противовоздушной обороны.

Так, в ночь на 24 мая Россия осуществила одну из самых масштабных атак на Киев. Враг одновременно использовал баллистические ракеты и дроны-камикадзе.

По данным Воздушных сил, по территории Украины было выпущено 14 баллистических ракет типа "Искандер-М"/KN-23 и 250 ударных беспилотников. Силы ПВО уничтожили 6 ракет и сбили 245 дронов.

Детали о последствиях ночного удара - в материале РБК-Украина.

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