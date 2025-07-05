Ціль - Старокостянтинів. РФ випустила по Україні понад 300 дронів з шести напрямків

Нагадаємо, що цієї ночі росіяни також масовано атакували Чугуїв Харківської області. Кількість постраждалих внаслідок удару зросла до 11 осіб, серед них двоє дітей.

Як повідомляє ДСНС, ворожі дрони влучили у кілька об’єктів, зокрема цивільні будівлі, поштове відділення та недіючі споруди.

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