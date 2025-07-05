Цель - Староконстантинов. РФ выпустила по Украине более 300 дронов с шести направлений

Напомним, что этой ночью россияне также массированно атаковали Чугуев Харьковской области. Количество пострадавших в результате удара возросло до 11 человек, среди них двое детей.

Как сообщает ГСЧС, вражеские дроны попали в несколько объектов, в частности гражданские здания, почтовое отделение и недействующие сооружения.

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