Ціль рухалася зі швидкістю 13 тисяч кілометрів: Повітряні сили про удар по Львову

"8 січня о 23 годині 47 хвилин ворог завдав ракетний удар по об'єктах інфраструктури у Львові, застосувавши балістичну ракету. Повітряна ціль рухалася зі швидкістю близько 13 тисяч кілометрів на годину по балістичний траєкторії. Тип ракети, якою російські агресори атакували місто, буде встановлено після вивчення всіх її елементів", - сказано у дописі.

Також військові додали, що всі сили і засоби протиповітряної оборони повітряного командування "Захід" перебувають у постійній готовності до відбиття ударів РФ, а також роблять все можливе для захисту України.