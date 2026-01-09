ua en ru
Ціль рухалася зі швидкістю 13 тисяч кілометрів: Повітряні сили про удар по Львову

П'ятниця 09 січня 2026 02:39
Ціль рухалася зі швидкістю 13 тисяч кілометрів: Повітряні сили про удар по Львову Фото: інформація про тип ракети встановлюється (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Едуард Ткач

Російські окупанти пізно ввечері, 8 січня, вдарили по Львову балістичної ракетою. Швидкість ворожої цілі була близько 13 тисяч кілометрів, тип наразі встановлюється.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Повітряне командування "Захід" Повітряних сил ЗСУ.

"8 січня о 23 годині 47 хвилин ворог завдав ракетний удар по об'єктах інфраструктури у Львові, застосувавши балістичну ракету. Повітряна ціль рухалася зі швидкістю близько 13 тисяч кілометрів на годину по балістичний траєкторії. Тип ракети, якою російські агресори атакували місто, буде встановлено після вивчення всіх її елементів", - сказано у дописі.

Також військові додали, що всі сили і засоби протиповітряної оборони повітряного командування "Захід" перебувають у постійній готовності до відбиття ударів РФ, а також роблять все можливе для захисту України.

Ракетний удар по Львову

Нагадаємо, в ніч з 8 на 9 січня у Львові прогриміла потужна серія вибухів на тлі загрози далекого балістичного озброєння.

Пізніше місцева влада підтвердила, що ворог атакував об'єкт критичної інфраструктури і зараз рятувальники гасять пожежу.

Також писали, що за словами начальника управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, пуски, ймовірно, відбулися з полігону на території РФ "Капустін Яр". Чи була це ракета "Орешник" - поки невідомо.

