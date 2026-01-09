Ціль рухалася зі швидкістю 13 тисяч кілометрів: Повітряні сили про удар по Львову

Російські окупанти пізно ввечері, 8 січня, вдарили по Львову балістичної ракетою. Швидкість ворожої цілі була близько 13 тисяч кілометрів, тип наразі встановлюється.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Повітряне командування "Захід" Повітряних сил ЗСУ.

"8 січня о 23 годині 47 хвилин ворог завдав ракетний удар по об'єктах інфраструктури у Львові, застосувавши балістичну ракету. Повітряна ціль рухалася зі швидкістю близько 13 тисяч кілометрів на годину по балістичний траєкторії. Тип ракети, якою російські агресори атакували місто, буде встановлено після вивчення всіх її елементів", - сказано у дописі.

Також військові додали, що всі сили і засоби протиповітряної оборони повітряного командування "Захід" перебувають у постійній готовності до відбиття ударів РФ, а також роблять все можливе для захисту України.