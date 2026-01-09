ua en ru
Цель двигалась со скоростью 13 тысяч километров: Воздушные силы об ударе по Львову

Пятница 09 января 2026 02:39
Цель двигалась со скоростью 13 тысяч километров: Воздушные силы об ударе по Львову Фото: информация о типе ракеты устанавливается (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Эдуард Ткач

Российские оккупанты поздно вечером, 8 января, ударили по Львову баллистической ракетой. Скорость вражеской цели была около 13 тысяч километров, тип сейчас устанавливается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Воздушное командование "Запад" Воздушных сил ВСУ.

"8 января в 23 часа 47 минут враг нанес ракетный удар по объектам инфраструктуры во Львове, применив баллистическую ракету. Воздушная цель двигалась со скоростью около 13 тысяч километров в час по баллистической траектории. Тип ракеты, которой российские агрессоры атаковали город, будет установлен после изучения всех ее элементов", - сказано в сообщении.

Также военные добавили, что все силы и средства противовоздушной обороны воздушного командования "Запад" находятся в постоянной готовности к отражению ударов РФ, а также делают все возможное для защиты Украины.

Ракетный удар по Львову

Напомним, в ночь с 8 на 9 января во Львове прогремела мощная серия взрывов на фоне угрозы дальнего баллистического вооружения.

Позже местные власти подтвердили, что враг атаковал объект критической инфраструктуры и сейчас спасатели тушат пожар.

Также писали, что по словам начальника управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, пуски, вероятно, произошли с полигона на территории РФ "Капустин Яр". Была ли это ракета "Орешник" - пока неизвестно.

