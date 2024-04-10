Ціль Путіна: у Росії планують "повісити" на голову СБУ теракт у Підмосков'ї
Російський диктатор Володимир Путін визначив голову СБУ Василя Малюка як першу ціль. Таким чином у РФ збирається "повісити" відповідальність за теракт ісламістів у ТЦ "Крокус" у Підмосков'ї на українського очільника Служби безпеки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поінформоване джерело.
Дані українських спецслужб свідчать, що росіяни хочуть "повісити" теракт у ТЦ "Крокус" на Голову СБУ Василя Малюка і оголосити його "головним терористом".
"Також він визначений в Кремлі ціллю №1", - наголошує джерело.
Зазначається, що Путін не може пробачити СБУ два удари по Кримському мосту, особливо перший, який був "приурочений" до дня народження російського диктатора, а також атаки морських дронів "Sea Baby" на кораблі РФ.
Ще однією больовою точкою, по якій вдало б’є СБУ, стали НПЗ країни-агресора. Також Служба успішно протидіє російській агентурі в Україні.
"Тож не виключено, що у закатованих таджиків, затриманих після теракту, "випадково" знайдуть ще й "візитки Малюка", - зауважує джерело.
Нагадаємо, наприкінці березня Басманний суд Москви заочно "відправив під варту" голову Служби безпеки України, звинувачуючи його у "закликах до теракту".
Керченський міст
Варто зазначити, що українські сили оборони наносять удари по Кримському мосту.
Один із них стався 8 жовтня 2022 року. Тоді, окрім вибуху, трапилася й потужна пожежа. Другий вибух на Керченському мосту пролунав влітку 2023 року.
Після першого разу диктатор Путін доручив створити урядову комісію через надзвичайну подію на Кримському мості і назвав те, що сталося, "терактом". Практично відразу в РФ заявили, що підрив Кримського мосту нібито міг бути спецоперацією Служби безпеки України.
Як зазначив голова СБУ Малюк напочатку року, Україна змогла двічі вразити Кримський міст - у жовтні 2022 року та у липні 2023 року. Завдяки інженерам та військовим Україна і надалі буде влучати по конструкціях мосту.
Причому ГУР постійно нагадують, що Кримський міст є законною ціллю для ударів України. Буквально цю тезу на початку листопада минулого року в інтерв'ю РБК-Україна повторив представник ГУР Андрій Юсов зазначивши, що Кримський міст залишається законною військовою метою ЗСУ.
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