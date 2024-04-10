Ціль Путіна: у Росії планують "повісити" на голову СБУ теракт у Підмосков'ї

Російський диктатор Володимир Путін визначив голову СБУ Василя Малюка як першу ціль. Таким чином у РФ збирається "повісити" відповідальність за теракт ісламістів у ТЦ "Крокус" у Підмосков'ї на українського очільника Служби безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поінформоване джерело.

Дані українських спецслужб свідчать, що росіяни хочуть "повісити" теракт у ТЦ "Крокус" на Голову СБУ Василя Малюка і оголосити його "головним терористом".

"Також він визначений в Кремлі ціллю №1", - наголошує джерело.

Зазначається, що Путін не може пробачити СБУ два удари по Кримському мосту, особливо перший, який був "приурочений" до дня народження російського диктатора, а також атаки морських дронів "Sea Baby" на кораблі РФ.

Ще однією больовою точкою, по якій вдало б’є СБУ, стали НПЗ країни-агресора. Також Служба успішно протидіє російській агентурі в Україні.

"Тож не виключено, що у закатованих таджиків, затриманих після теракту, "випадково" знайдуть ще й "візитки Малюка", - зауважує джерело.

Нагадаємо, наприкінці березня Басманний суд Москви заочно "відправив під варту" голову Служби безпеки України, звинувачуючи його у "закликах до теракту".