Цель Путина: в России планируют "повесить" на главу СБУ теракт в Подмосковье
Российский диктатор Владимир Путин определил главу СБУ Василия Малюка как первую цель. Таким образом, в РФ собирается "повесить" ответственность за теракт исламистов в ТЦ "Крокус" в Подмосковье на украинского главу Службы безопасности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информированный источник.
Данные украинских спецслужб свидетельствуют, что россияне хотят "повесить" теракт в ТЦ "Крокус" на главу СБУ Василия Малюка и объявить его "главным террористом".
"Также он определен в Кремле целью №1", - подчеркивает источник.
Отмечается, что Путин не может простить СБУ два удара по Крымскому мосту, особенно первый, "приуроченный" ко дню рождения российского диктатора, а также атаки морских дронов "Sea Baby" на корабле РФ.
Еще одной болевой точкой, по которой успешно бьет СБУ, стали НПЗ страны-агрессора. Также служба успешно противодействует российской агентуре в Украине.
"Поэтому не исключено, что у замученных таджиков, задержанных после теракта, "случайно" найдут еще и "визитки Малюка", - отмечает источник.
Напомним, в конце марта Басманный суд Москвы заочно "отправил под стражу" главу Службы безопасности Украины, обвиняя его в "призывах к теракту".
Керченский мост
Следует отметить, что украинские силы обороны наносят удары по Крымскому мосту.
Один из них произошел 8 октября 2022 года. Тогда, кроме взрыва, произошел и мощный пожар. Второй взрыв на Керченском мосту раздался летом 2023 года.
После первого раза диктатор Путин поручил создать правительственную комиссию из-за чрезвычайного происшествия на Крымском мосту и назвал произошедшее "терактом". Практически сразу в РФ заявили, что подрыв Крымского моста мог быть спецоперацией Службы безопасности Украины.
Как отметил глава СБУ Малыш в начале года, Украина смогла дважды поразить Крымский мост - в октябре 2022 года и в июле 2023 года. Благодаря инженерам и военным Украина и дальше будет попадать по конструкциям моста.
Причем ГУР постоянно напоминает, что Крымский мост является законной целью для ударов Украины. Буквально этот тезис в начале ноября прошлого года в интервью РБК-Украина повторил представитель ГУР Андрей Юсов, отметив, что Крымский мост остается законной военной целью ВСУ.
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