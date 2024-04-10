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Цель Путина: в России планируют "повесить" на главу СБУ теракт в Подмосковье

Россия Украина, Среда 10 апреля 2024 12:19
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Цель Путина: в России планируют "повесить" на главу СБУ теракт в Подмосковье Фото: главу СБУ Малюка планируют обвинить в теракте в Крокусе по указанию Путина (Коллаж РБК)
Автор: Ярослава Борзова, Юлия Акимова

Российский диктатор Владимир Путин определил главу СБУ Василия Малюка как первую цель. Таким образом, в РФ собирается "повесить" ответственность за теракт исламистов в ТЦ "Крокус" в Подмосковье на украинского главу Службы безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информированный источник.

Данные украинских спецслужб свидетельствуют, что россияне хотят "повесить" теракт в ТЦ "Крокус" на главу СБУ Василия Малюка и объявить его "главным террористом".

"Также он определен в Кремле целью №1", - подчеркивает источник.

Отмечается, что Путин не может простить СБУ два удара по Крымскому мосту, особенно первый, "приуроченный" ко дню рождения российского диктатора, а также атаки морских дронов "Sea Baby" на корабле РФ.

Еще одной болевой точкой, по которой успешно бьет СБУ, стали НПЗ страны-агрессора. Также служба успешно противодействует российской агентуре в Украине.

"Поэтому не исключено, что у замученных таджиков, задержанных после теракта, "случайно" найдут еще и "визитки Малюка", - отмечает источник.

Напомним, в конце марта Басманный суд Москвы заочно "отправил под стражу" главу Службы безопасности Украины, обвиняя его в "призывах к теракту".

Керченский мост

Следует отметить, что украинские силы обороны наносят удары по Крымскому мосту.

Один из них произошел 8 октября 2022 года. Тогда, кроме взрыва, произошел и мощный пожар. Второй взрыв на Керченском мосту раздался летом 2023 года.

После первого раза диктатор Путин поручил создать правительственную комиссию из-за чрезвычайного происшествия на Крымском мосту и назвал произошедшее "терактом". Практически сразу в РФ заявили, что подрыв Крымского моста мог быть спецоперацией Службы безопасности Украины.

Как отметил глава СБУ Малыш в начале года, Украина смогла дважды поразить Крымский мост - в октябре 2022 года и в июле 2023 года. Благодаря инженерам и военным Украина и дальше будет попадать по конструкциям моста.

Причем ГУР постоянно напоминает, что Крымский мост является законной целью для ударов Украины. Буквально этот тезис в начале ноября прошлого года в интервью РБК-Украина повторил представитель ГУР Андрей Юсов, отметив, что Крымский мост остается законной военной целью ВСУ.

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