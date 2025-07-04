Ціль пролетіла понад 100 км: РФ вдарила по Кривому Рогу з літака Су-34

Сьогодні вдень, 4 липня, росіяни здійснили авіаційну атаку на Кривий Ріг. Повітряну ціль було випущено з літака Су-34 з тимчасово окупованої Запорізької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряне командування "Схід" .

Наразі тип повітряної цілі встановлюється після детального вивчення уламків на місці падіння. Інформація про можливі наслідки та постраждалих уточнюється.

За інформацією військових, ціль пролетіла понад 100 кілометрів і влучила в районі міста Кривий Ріг об 11:38.

"Близько 11:25 в повітряному просторі тимчасово окупованої території Запорізької області зафіксовано повітряну ціль, випущену із літака тактичної авіації противника, ймовірно Су-34", - йдеться у повідомленні.

Удари росіян по Кривого Рогу

Нагадаємо, перші вибухи у Кривому Розі пролунали близько 10:45. Повітряні сили ЗСУ попереджали про можливий удар ударними безпілотниками по місту.

Пізніше, зокрема об 11:35, у Кривому Розі знову лунали вибухи. Тоді Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування авіаційних засобів ураження у цьому районі.

Моніторингові групи припускали, що Кривий Ріг міг зазнати удару КАБом (керованою авіаціною ракетою), випущеною з літака, який наблизився до лінії фронту.

Начальник Ради оборони міста Олександр Вілкул повідомив, що влучання сталося по цивільній інфраструктурі. Через атаку у Кривому Розі вже відомо про 6 постраждалих.

Також сьогодні зранку, 4 липня, ворог атакував Кривий Ріг Дніпропетровської області "Шахедами". У місті виникла пожежа.

Після обстрілу у місті спостерігалися перебої з електропостачанням.

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