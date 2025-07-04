Обстріл Кривого Рогу: у місті спостерігаються перебої зі світлом
Війська РФ сьогодні зранку вдарили дронами-камікадзе по Кривому Рогу. Після обстрілу у місті спостерігаються перебої з електропостачанням.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
"Перебої зі світлом у Кривому Розі виникли після комбінованого обстрілу РФ", - повідомили кореспонденти "Суспільного".
Удари росіян по Кривого Рогу
Нагадаємо, сьогодні зранку, 4 липня, ворог атакував Кривий Ріг Дніпропетровської області "Шахедами". У місті виникла пожежа, відомо щонайменше про двох постраждалих.
Загалом, з початку повномасштабного вторгнення РФ Кривий Ріг періодично страждає від обстрілів з боку російських загарбників. Часто для ударів по Кривому Рогу ворог застосовує ракети різних типів та дрони-камікадзе.
Під час минулого обстрілу, 6 грудня, росармія завдала ракетного удару по Кривому Розі із застосуванням балістики.
Тоді було пошкоджено адміністративну будівлю, шість багатоквартирних та п'ять приватних будинків. Проводили аварійно-рятувальну операцію. Внаслідок російської атаки загинули троє осіб, ще 17 людей отримали поранення.
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