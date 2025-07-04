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Обстріл Кривого Рогу: у місті спостерігаються перебої зі світлом

П'ятниця 04 липня 2025 12:17
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Обстріл Кривого Рогу: у місті спостерігаються перебої зі світлом Фото: у Кривому Розі спостерігаються перебої зі світлом (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Війська РФ сьогодні зранку вдарили дронами-камікадзе по Кривому Рогу. Після обстрілу у місті спостерігаються перебої з електропостачанням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

"Перебої зі світлом у Кривому Розі виникли після комбінованого обстрілу РФ", - повідомили кореспонденти "Суспільного".

Удари росіян по Кривого Рогу

Нагадаємо, сьогодні зранку, 4 липня, ворог атакував Кривий Ріг Дніпропетровської області "Шахедами". У місті виникла пожежа, відомо щонайменше про двох постраждалих.

Загалом, з початку повномасштабного вторгнення РФ Кривий Ріг періодично страждає від обстрілів з боку російських загарбників. Часто для ударів по Кривому Рогу ворог застосовує ракети різних типів та дрони-камікадзе.

Під час минулого обстрілу, 6 грудня, росармія завдала ракетного удару по Кривому Розі із застосуванням балістики.

Тоді було пошкоджено адміністративну будівлю, шість багатоквартирних та п'ять приватних будинків. Проводили аварійно-рятувальну операцію. Внаслідок російської атаки загинули троє осіб, ще 17 людей отримали поранення.

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