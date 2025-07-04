Цель пролетела более 100 км: РФ ударила по Кривому Рогу из самолета Су-34

Сегодня днем, 4 июля, россияне совершили авиационную атаку на Кривой Рог. Воздушная цель была выпущена с самолета Су-34 из временно оккупированной Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушное командование "Восток" .

Сейчас тип воздушной цели устанавливается после детального изучения обломков на месте падения. Информация о возможных последствиях и пострадавших уточняется.

По информации военных, цель пролетела более 100 километров и попала в районе города Кривой Рог в 11:38.

"Около 11:25 в воздушном пространстве временно оккупированной территории Запорожской области зафиксирована воздушная цель, выпущенная из самолета тактической авиации противника, вероятно Су-34", - говорится в сообщении.

Удары россиян по Кривому Рогу

Напомним, первые взрывы в Кривом Роге прозвучали около 10:45. Воздушные силы ВСУ предупреждали о возможном ударе ударными беспилотниками по городу.

Позже, в частности в 11:35, в Кривом Роге снова раздавались взрывы. Тогда Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе применения авиационных средств поражения в этом районе.

Мониторинговые группы предполагали, что Кривой Рог мог подвергнуться удару КАБом (управляемой авиационной ракетой), выпущенной с самолета, который приблизился к линии фронта.

Начальник Совета обороны города Александр Вилкул сообщил, что попадание произошло по гражданской инфраструктуре. Из-за атаки в Кривом Роге уже известно о 6 пострадавших.

Также сегодня утром, 4 июля, враг атаковал Кривой Рог Днепропетровской области "Шахедами". В городе возник пожар.

После обстрела в городе наблюдались перебои с электроснабжением.

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