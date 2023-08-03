ua en ru
Пт, 04 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Ціль була знищена. У Генштабі показали роботу мінометів по групі окупантів

Новость на русском ▼ Новость на русском → Read in English →
Четвер 03 серпня 2023 17:37
Ціль була знищена. У Генштабі показали роботу мінометів по групі окупантів Фото: у Генштабі показали роботу мінометів по групі окупантів (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українські військові за допомогою мінометів знищили групу російських окупантів на Запорізькому напрямку. З'явилось відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ у Telegram.

Як зазначають у Генштабі, групу з семи окупантів на Запорізькому напрямку виявили під час аеророзвідки.

"Завдано вогневого ураження розрахунком міномету калібру 120 мм. Внаслідок чого ціль була знищена, особовий склад противника з позиції не вибрався", - сказано в повідомленні.

Українським захисникам також вдалося знищити і польовий склад боєприпасів ворога - він здетонував під час обстрілу.

Контрнаступ ЗСУ

Нагадаємо, українські військові продовжують свій наступ на окремих ділянках фронту з початку літа. Їм вдалося деокупувати вже низку населених пунктів на південному сході.

Також успіхи ЗСУ спостерігаються і під Бахмутом - там наші захисники просуваються південніше та північніше міста. Також вони зайняли панівні висоти, що дозволило взяти населений пункт під вогневий контроль.

При цьому вчора бійці змогли вдало прорвати оборону окупантів у районі Вугледару та просунутися до довколишнього села.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Генштаб ВСУ Війна Росії проти України Контрнаступ ЗСУ
NEWS
Ситуація на фронті сьогодні 4 серпня
Ситуація на фронті сьогодні 4 серпня
DAILY
Давид Арахамія: Нам не дуже приємно втрачати людей у фракції, але настали нові часи
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Давид Арахамія: Нам не дуже приємно втрачати людей у фракції, але настали нові часи