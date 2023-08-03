Цель была уничтожена. В Генштабе показали работу минометов по группе оккупантов
Украинские военные при помощи минометов уничтожили группу российских оккупантов на Запорожском направлении. Появилось видео.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ в Telegram.
Как отмечают в Генштабе, группу из семи оккупантов на Запорожском направлении обнаружили во время аэроразведки.
"Нанесено огневое поражение расчетом миномета калибра 120 мм. В результате чего цель была уничтожена, личный состав противника с позиции не выбрался", - сказано в сообщении.
Украинским защитникам также удалось уничтожить и полевой склад боеприпасов врага - он сдетонировал во время обстрела.
Контрнаступление ВСУ
Напомним, украинские военные продолжают свое наступление на отдельных участках фронта с начала лета. Им удалось деоккупировать уже ряд населенных пунктов на юго-востоке.
Также успехи ВСУ наблюдаются и под Бахмутом - там наши защитники продвигаются южнее и севернее города. Также они заняли господствующие высоты, что позволило им взять населенный пункт под огневой контроль.
При этом вчера бойцы смогли удачно прорвать оборону оккупантов в районе Угледара и продвинуться к близлежащему селу.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.