Ціль атаки визначити неможливо. Росія почала бити по Україні ракетами з С-400

Так, Defense Express з власних джерел отримав фото уламків ракет 48Н6ДМ від С-400. Зазначимо, що росіяни і раніше вже неодноразово застосовували ракети від С-300, але мова йшла про ракети 5В55, які мають меншу дальність польоту та меншу бойову частину.

Повідомляється, що ракета 48Н6ДМ, якої немає на озброєнні ЗСУ, має більшу бойову частину, а головне - дальність польоту. Для 5В55 дальність ураження повітряних цілей становить до 75 км, а вага бойової частини - 133 кг. У 48Н6ДМ - 250 км та 180 кг відповідно.

Пусковим районом для пуску ракет 48Н6ДМ з С-400, ймовірно, є територія білоруського аеродрому "Зябровка", який знаходиться під Гомелем, у 20 км від українського кордону.

Зазначається, що доведена дальність пуску 48Н6ДМ як ракети "земля-земля" становить від 230 км. Зона ураження дозволяє тримати під прицілом з території Білорусі не лише Київ, але й такі міста, як Житомир, Рівне, Луцьк та Львів. Раніше, через використання росіянами ракет 5В55 з доведеною дальністю пуску по наземних цілях у 120 км, всі ці міста не перебували у зоні ризику.

Додамо, що використання зенітних ракет для ударів по землі передбачає їх пуск за балістичною траєкторією. Тому їхнє перехоплення потребує комплексів протиракетної оборони, таких як Patriot PAC3 з кінетичними перехоплювачами MSE.

До того ж, ракета 48Н6ДМ має величезну максимальну швидкість - 2,5 км/с. Таким чином, політ на 230 км складає декілька хвилин.

Повідомляється, що для точності удару ракети 48Н6ДМ необхідно мати пряму радіолокаційну видимість між РЛС та ракетою, при дальності пуску 230 км управління ракетою втрачається на висоті приблизно 3 км. Далі ракета просто падає приблизно у район цілі за інерціальною системою навігації. Зенітні ракети 48Н6ДМ оснащені "контактним підривачем", який реагує на проходження поряд з повітряною ціллю. У випадку удару по наземній цілі він може спрацювати ще на незначній висоті або під час контакту з поверхнею.

Маса ракети 48Н6ДМ та її швидкість, разом із розміром бойової частини, дозволяє у випадку потрапляння у житловий будинок пробити стіни чи дах та завдати значних руйнувань. У випадку підриву на незначній висоті - уразити готовими уламками населення.

Підкреслюється, що через таку точність не можливо говорити про вибір для удару конкретного об'єкта, тому метою атак може бути лише місто загалом.