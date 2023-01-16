Цель атаки определить невозможно. Россия начала бить по Украине ракетами из С-400

Так, Defense Express из собственных источников получил фото обломков ракет 48Н6ДМ от С-400. Отметим, что россияне раньше уже не раз применяли ракеты от С-300, но речь шла о ракетах 5В55, которые имеют меньшую дальность полета и меньшую боевую часть.

Сообщается, что ракета 48Н6ДМ, которой нет на вооружении ВСУ, имеет большую боевую часть, а главное - дальность полета. Для 5В55 дальность поражения воздушных целей составляет до 75 км, а вес боевой части - 133 кг. У 48Н6ДМ - 250 км и 180 кг соответственно.

Пусковым районом для пуска ракет 48Н6ДМ с С-400, вероятно, является территория белорусского аэродрома "Зябровка" под Гостомелем, что в 20 км от украинской границы.

Отмечается, что доказанная дальность пуска 48Н6ДМ в виде ракеты "земля-земля" составляет от 230 км. Зона поражения позволяет держать под прицелом с территории Беларуси не только Киев, но и такие города как Житомир, Ровно, Луцк и Львов. Ранее из-за использования россиянами ракет 5В55 с доказанной дальностью пуска по наземным целям в 120 км все эти города не находились в зоне риска.

Добавим, что использование зенитных ракет для ударов по земле предполагает их пуск по баллистической траектории. Поэтому их перехват требует комплексов противоракетной обороны, таких как Patriot PAC3 с кинетическими перехватчиками MSE.

К тому же, ракета 48Н6ДМ имеет огромную максимальную скорость 0 2,5 км/с. Таким образом, полет на 230 км составляет несколько минут.

Для точности удара ракеты 48Н6ДМ необходимо иметь прямую радиолокационную видимость между РЛС и ракетой, при дальности пуска 230 км управление ракетой теряется на высоте примерно 3 км. Далее ракета просто падает примерно в район цели по инерциальной навигации. Зенитные ракеты 48Н6ДМ оснащены "контактным взрывателем", реагирующим на прохождение рядом с воздушной целью. При ударе по наземной цели он может сработать еще на незначительной высоте или при контакте с поверхностью.

Масса ракеты 48Н6ДМ и ее скорость вместе с размером боевой части позволяет в случае попадания в жилой дом пробить стены или крышу и нанести значительные разрушения. В случае подрыва на незначительной высоте - поразить готовыми обломками населения.

Подчеркивается, что из-за такой точности невозможно говорить о выборе для удара конкретного объекта, поэтому целью атак может быть только город в целом.