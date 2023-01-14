Атакували зенітною ракетою з півночі. Ігнат розкрив подробиці удару по Києву

Російські окупанти сьогодні, 14 січня, вдарили по Києву зенітними ракетами . Запуск відбувся з північного напрямку, у зв'язку з чим долетіли вони за лічені хвилини.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова речника Повітряних Сил України Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

За словами Ігната, цього разу російські військові застосували по столиці зенітні ракети С-400 або ж С-300.

"Вони запускалися з північного напрямку, поки не говоримо звідки, але зрозуміло, де північний напрямок, по столиці України", - пояснив Ігнат.

Речник Повітряних Сил додав, що пуски здійснювались близько від кордону, у зв'язку з чим ракети долетіли до Києва за лічені 1-2 хвилини. Наразі в Україні немає необхідних засобів для збиття таких ракет.