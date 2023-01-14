Атакували зенітною ракетою з півночі. Ігнат розкрив подробиці удару по Києву
Російські окупанти сьогодні, 14 січня, вдарили по Києву зенітними ракетами. Запуск відбувся з північного напрямку, у зв'язку з чим долетіли вони за лічені хвилини.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова речника Повітряних Сил України Юрія Ігната в ефірі телемарафону.
За словами Ігната, цього разу російські військові застосували по столиці зенітні ракети С-400 або ж С-300.
"Вони запускалися з північного напрямку, поки не говоримо звідки, але зрозуміло, де північний напрямок, по столиці України", - пояснив Ігнат.
Речник Повітряних Сил додав, що пуски здійснювались близько від кордону, у зв'язку з чим ракети долетіли до Києва за лічені 1-2 хвилини. Наразі в Україні немає необхідних засобів для збиття таких ракет.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що росіяни зранку вдарили ракетами по Києву. Влучання були зафіксовані у Голосіївському та Дніпровському районах.
У Повітряних Силах допустили, що запуск відбувся з північного напрямку по балістичній траєкторії, тому сигнал повітряної тривоги у Києві дали пізніше.
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