Цикорій замість кави: чи справді цей популярний напій корисніший?

Все більше людей шукають здорову альтернативу каві, і цикорій часто стає вибором номер один. Цей напій з гіркуватим смаком, що нагадує каву, не містить кофеїну і має давню історію як її замінник
Але чи справді він настільки корисний, як про нього говорять, розповідає РБК-Україна з посиланням на допис у Facebook дієтолога Олега Швеця.
Цикорій - це рослина з родини айстрових з яскравими фіолетовими квітами. Для приготування напою використовують його корінь: його висушують, обсмажують та мелють. Напій набув популярності у Франції в 1800-х роках під час дефіциту кави, а згодом і в США під час Громадянської війни. Сьогодні його цінують у всьому світі як безкофеїнову альтернативу.
Хоча сам напій містить небагато поживних речовин, корінь цикорію є джерелом кількох потенційно корисних сполук.
Покращення травлення
Головний скарб цикорію - інулін. Це тип пребіотичної клітковини, що живить корисні бактерії в кишківнику. Дослідження підтверджують, що інулін сприяє росту біфідобактерій та лактобактерій, а також може допомагати при запорах, покращуючи регулярність та м'якість випорожнень.
Контроль цукру в крові
Кілька досліджень, здебільшого на тваринах або з використанням чистого інуліну, показали, що він може допомагати знижувати інсулінорезистентність. Це особливо важливо для людей з переддіабетом та діабетом 2 типу. Однак варто пам'ятати, що більшість цих досліджень фокусувалися саме на інуліні, а не на готовому напої з цикорію.
Зменшення запалення
Дослідження на тваринах показали, що корінь цикорію має протизапальні властивості, знижуючи рівень маркерів запалення в організмі. Проте для підтвердження такого ж ефекту у людей потрібні додаткові наукові роботи.
Для багатьох ключовим є те, що цикорій зовсім не містить кофеїну. Надмірне споживання кави може викликати тривожність, прискорене серцебиття та безсоння. Цикорій є чудовим вибором для тих, хто чутливий до кофеїну або просто хоче зменшити його кількість у раціоні.
Попри користь, цикорій підходить не всім.
Напій з цикорію - це чудова альтернатива для тих, хто прагне відмовитись від кофеїну. Він має певні доведені переваги для травлення завдяки інуліну. Однак наразі немає переконливих доказів, що напій з цикорію є кориснішим за звичайну каву.
