У середу, 25 листопада, в Україні буде хмарно, місцями піде невеликий сніг, а на дорогах подекуди з'явиться ожеледиця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз Українського гідрометеорологічного центру.

Що буде з погодою в Україні 25 листопада

Погоду в більшості регіонів визначатиме задня частина активного циклону з центром біля Воронежа. Тиск поступово зростатиме.

Північно-західний і західний вітер нестиме холодне повітря. Проте майже суцільні хмари вночі не дадуть сильно охолодитися, а вдень не дадуть добре прогрітися. Тому температура впродовж доби майже не змінюватиметься.

Погода буде хмарною з проясненнями. Крім півдня, місцями пройде невеликий сніг. На дорогах подекуди буде ожеледиця.

Вітер матиме швидкість 7-12 метрів за секунду. Вдень місцями він посилюватиметься поривами до 15-18 метрів за секунду. Це не стосується західних областей, Житомирської та Київської.

Температура триматиметься від 3° морозу до 3° тепла. На півдні вдень буде тепліше - від 1° до 6° тепла. У Карпатах упродовж доби стоятиме мороз від 4° до 9°.

Фото: погода в Україні 24 листопада (колаж РБК-Україна)

Погода у Києві та області

На Київщині вранці на дорогах подекуди буде ожеледиця. Загалом очікується хмарна погода з проясненнями та місцями невеликий сніг.

Вітер дутиме північно-західний і західний, зі швидкістю 7-12 метрів за секунду. Температура по області вночі та вдень - від 3° морозу до 2° тепла. У Києві вночі й удень буде близько 0°.

Нагадаємо, вранці 24 листопада сніг у деяких областях не просто пролітав, а й лежав на землі.

У Львові через нього комунальники працювали всю ніч, а в Карпатах на горі Піп Іван було -13°C.