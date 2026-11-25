В среду, 25 ноября, в Украине будет облачно, местами пойдет небольшой снег, а на дорогах кое-где появится гололедица.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз Украинского гидрометеорологического центра.

Что будет с погодой в Украине 25 ноября

Погода в большинстве регионов будет определять заднюю часть активного циклона с центром возле Воронежа. Давление будет постепенно расти.

Северо-западный и западный ветер будет нести холодный воздух. Однако почти сплошные облака ночью не дадут сильно охладиться, а днем не дадут хорошо прогреться. Поэтому температура в течение суток почти не будет меняться.

Погода будет облачной с прояснениями. Кроме юга, местами пройдет небольшой снег. На дорогах кое-где гололедица.

Ветер будет иметь скорость 7-12 метров в секунду. Днем местами он будет усиливаться порывами до 15-18 метров в секунду. Это не касается западных, Житомирской и Киевской областей.

Температура будет держаться от 3° мороза до 3° тепла. На юге днем будет теплее - от 1° до 6° тепла. В Карпатах в течение суток будет стоять мороз от 4° до 9°.

Фото: погода в Украине 24 ноября (коллаж РБК-Украина)

Погода в Киеве и области

В Киевской области утром на дорогах кое-где будет гололедица. Облачно с прояснениями и местами небольшой снег.

Ветер будет дуть северо-западный и западный, со скоростью 7-12 метров в секунду. Температура по области ночью и днем от 3° мороза до 2° тепла. В Киеве ночью и днем будет около 0°.

Напомним, утром 24 ноября снег в некоторых областях не просто пролетал, но и лежал на земле.

Во Львове из-за него коммунальщики работали всю ночь, а в Карпатах на горе Пип Иван было -13°C.