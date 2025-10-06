UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни

Циклон принесе дощі в Україну: прогноз погоди на 7 жовтня

Ілюстративне фото: синоптик дала прогноз погоди на 7 жовтня (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Україну у вівторок, 7 жовтня, накриє циклон, який разом атмосферними фронтами принесе дощі і частину областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

Дощі завтра прогнозуються в Одеській, Вінницькій, Тернопільській та Хмельницькій області. На решті території України без істотних опадів.

Водночас, стовпчики термометра на заході будуть показувати до +12 градусів, на півдні та сході буде найтепліше до +21 градусів, на півночі до +14 градусів, у центрі  до +16 градусів. А ось у Дніпропетровській області до +18 градусів.

У Києві 7-го жовтня без істотних опадів, вдень до +14 градусів.

Детально про те, якою погода буде цього тижня в - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Також нагадаємо, що ще 3 жовтня українців попередили про різке ускладнення погодних умов у горах. Рятувальники закликали туристів відмовитися від виходів у високогір’я.

 

Раніше ми ділились інтерв'ю із Наталею Діденко, де вона розповіла про те, якою буде осінь, чи можна вірити у народні прикмети про погоду та чи існує метеозалежність.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГідрометцентрПогода в УкраїніОсінь