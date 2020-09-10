Цикл сильного доллара в мире заканчивается: аналитики назвали причины

На окончание цикла сильного доллара указывают проблемы и дисбалансы, которые возникли в экономике США и которые еще больше усилил карантин. Вдобавок нарастает фактор политической неопределенности в свете приближающихся выборов президента, запланированных на ноябрь.

Об этом комментарии РБК-Украина сказал трейдер группы ICU Виталий Сивач.

"Как решать эти проблемы - непонятно. И, видимо, экономика Штатов уже не будет тем локомотивом, каким она была последние годы. Инвестиции, накопленные за это время, будут уходить из страны. Это будет давить на доллар, и делать его более слабым", - считает Сивач.

В последние пять лет доллар рос, главным образом за счет того, что американские технологические компании привлекали инвестиции со всего мира, объяснил эксперт. Приток денег способствовал росту доллара, равно как и прибыли этих компаний. Вдобавок высокая процентная ставка в долларе по сравнению с другими валютами поддерживала интерес инвесторов к госдолгу США.

"В той же Японии и Европе ставки или давно нулевые, или приближаются к нулю. Казначейские облигации США были интересны инвесторам, эти бумаги в среднем давали 2%. Они служили некой страховкой для инвестора, скажем, когда рынки чувствовали себя плохо. В это время облигации США повышались в цене, доллар рос. Сейчас ставку понизили, и это больше не работает", - разъяснил Сивач.

Кроме того, доверие инвесторов к доллару теперь подрывает и возросший двойной дефицит США. Речь о фискальном (бюджетном) дефиците, который растет из-за дополнительных социальных расходов в связи с пандемией, а также дефиците текущего счета, поскольку США намного больше импортируют, чем экспортируют.

"Двойной дефицит подрывает доверие инвесторов к валюте. Доллар, конечно, остается и, наверное, еще долго будет оставаться резервной валютой. Но из-за низкой ставки ФРС и двойного дефицита этот статус несколько пошатнулся", - уверен трейдер ICU.

Доллару все тяжелее и тяжелее удерживать глобальное лидерство, если говорить о долгосрочной перспективе, считает член Совета НБУ Виталий Шапран. Прежде всего, по его словам, на это влияет рост развивающихся рынков. Но "долгосрочная перспектива" - это не 20-30 лет, полагает Шапран. "Пока мы видим лишь конъюнктурную реакцию инвесторов, которым, по сути, кроме рынка золота бежать некуда", - отметил эксперт.

Напомним, индекс доллара к мировым валютам (евро, иена, фунт стерлингов, канадский доллар, шведская крона и швейцарский франк) от пика в марте и к настоящему времени снизился почти на 10%.

Morgan Stanley 7 августа заявил, что доллар находится на самом высоком уровне перепроданности более чем за 40 лет.

Отметим, доллар зафиксировал самое большое месячное падение за десятилетие против корзины шести валют в июле 2020 года.