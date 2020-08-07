Самый дешевый за 40 лет: Morgan Stanley дал прогноз по доллару к основным валютам

Фото: доллар и евро (Виталий Носач, РБК-Украина)

Аналитики банка не ждут дальнейшего падения курса доллара

Доллар находится на самом высоком уровне перепроданности более чем за 40 лет, заявил в пятницу Morgan Stanley. Инвестиционный банк прекратил продажи и занял "тактически нейтральную" позицию по отношению к американской валюте.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на записку банка для клиентов.

Банк прекратил продажи в индексе доллара, отслеживающего его динамику против корзины из шести валют, и отказался от покупок евро и австралийского доллара против "доллара".

Он также сообщил о начале формирования рисков для ралли в акциях после улучшения корпоративных прибылей и потоков инвестиций за последние полмесяца.

Индекс настроений, известный как Combined Market Timing Indicator, теперь дает сигнал "продавать" впервые с января 2018 года, пишет Morgan Stanley.

Напомним, доллар зафиксировал самое большое месячное падение за десятилетие против корзины шести валют в июле 2020 ггда.

Курс евро к 6 августа укрепился до 1,1839 за доллар. Это привело к тому, что индекс доллара упал к двухлетнему минимуму 92,53 за доллар.

Снижение доллара США поддержало рост цен на нефть. Поскольку фьючерсы на нефть устанавливаются в долларах, цены на нефть имеют тенденцию к росту, чтобы компенсировать более слабую валюту.

Отметим, цена на золото 5 августа обновила исторический максимум, достигнув 2038,63 долларов унцию.