Цикл сильного долара в світі закінчується: аналітики назвали причини

На закінчення циклу сильного долара вказують проблеми і дисбаланси, які виникли в економіці США і які ще більше посилив карантин. До того ж наростає фактор політичної невизначеності у світлі майбутніх виборів президента, які заплановані на листопад.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав трейдер групи ICU Віталій Сівач.

"Як вирішувати ці проблеми - незрозуміло. І, мабуть, економіка Штатів вже не буде тим локомотивом, яким вона була останні роки. Інвестиції, накопичені за цей час, будуть йти з країни. Це буде тиснути на долар, і робити його більш слабким", - вважає Сівач.

В останні п'ять років долар ріс, головним чином за рахунок того, що американські технологічні компанії залучали інвестиції з усього світу, пояснив експерт. Приплив грошей сприяв зростанню долара, так само як і прибутки цих компаній. До того ж висока процентна ставка в доларах порівняно з іншими валютами підтримувала інтерес інвесторів до держборгу США.

"У тій же Японії і Європі ставки або давно нульові, або наближаються до нуля. Казначейські облігації США були цікаві інвесторам, ці папери в середньому давали 2%. Вони служили якоюсь страховкою для інвестора, скажімо, коли ринки почували себе погано. У цей час облігації США підвищувалися в ціні, долар зростав. Зараз ставку знизили, і це більше не працює", - пояснив Сівач.

Крім того, довіра інвесторів до долара тепер підриває зростаючий подвійний дефіцит США. Йдеться про фіскальний (бюджетний) дефіцит, який зростає через додаткові соціальні витрати у зв'язку з пандемією, а також дефіцит поточного рахунку, оскільки США набагато більше імпортують, ніж експортують.

"Подвійний дефіцит підриває довіру інвесторів до валюти. Долар, звичайно, залишається і, напевно, ще довго буде залишатися резервною валютою. Але через низьку ставку ФРС і подвійний дефіцит цей статус дещо похитнувся", - упевнений трейдер ICU.

Долару все важче і важче утримувати глобальне лідерство, якщо говорити про довгострокову перспективу, вважає член Ради НБУ Віталій Шапран. Насамперед, за його словами, на це впливає зростання ринків, що розвиваються. Але "довгострокова перспектива" - це не 20-30 років, вважає Шапран. "Поки ми бачимо лише кон'юнктурну реакцію інвесторів, яким, по суті, крім ринку золота бігти нікуди", - зазначив експерт.

Нагадаємо, індекс долара до світових валют (євро, ієна, фунт стерлінгів, канадський долар, шведська крона і швейцарський франк) від піку в березні і до теперішнього часу знизився майже на 10%.

Morgan Stanley 7 серпня заявив, що долар знаходиться на самому високому рівні перепроданості більш ніж за 40 років.

Зазначимо, долар зафіксував найбільше місячне падіння за десятиліття проти кошика шести валют в липні 2020 року.