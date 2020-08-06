Цены на нефть растут на фоне ослабления доллара

Фото: нефтяной танкер (www.iea.org)

Нефть марки Brent торгуется выше 45 долларов за баррель

Цены на нефть в четверг, 6 июля, продолжили рост, несмотря на опасения по поводу спроса на топливо из-за роста случаев коронавирусной инфекции. Поддержку ценам оказывает рекордное падение курса доллара к основным мировым валютам.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Нефть марки Brent подорожала на 0,51 % до 45,40 долларов за баррель к 10:00 по киевскому времени, нефть WTI выросла на 0,24% до 42,29 долларов за баррель.

Два эталонных контракта выросли более чем на 1% в среду - до самого высокого уровня с 6 марта, после того, как Управление энергетической информации сообщило о гораздо большем, чем ожидалось, сокращении запасов нефти в США.

Тем не менее, инвесторы по-прежнему опасались увеличения запасов нефтепродуктов в США, в то время как центральные банки США заявляют, что рост числа таких случаев замедляет восстановление экономики крупнейшего в мире потребителя нефти.

Согласно расчетам ОВОС США, спрос на бензин по-прежнему составляет около 8,6 млн. баррелей в день, что примерно на 10% ниже, чем годом ранее.

Тем не менее, недавнее снижение доллара США поддержало рост цен на нефть. Поскольку фьючерсы на нефть устанавливаются в долларах, цены на нефть имеют тенденцию к росту, чтобы компенсировать более слабую валюту.

"Поскольку цена на нефть исчисляется в долларах, это хорошо для нефти", - отметил в записке стратег рынка AxiCorp Стивен Иннес.

Доллар зафиксировал самое большое месячное падение за десятилетие против корзины шести валют в июле, и аналитики ожидают, что он продолжит падение в следующем году.

Напомним, цена на золото 5 августа обновила исторический максимум, достигнув 2038,63 долларов унцию.

Курс евро укрепился на 0,3% до 1,1839 за доллар. Это привело к тому, что индекс доллара упал к двухлетнему минимуму 92,53 за доллар.

Отметим, по данным НБУ, в июле 2020 года ситуация на мировых товарных и финансовых рынках улучшалась на фоне дальнейшего снятия карантинных ограничений в ряде стран.