ЦИК заявляет об уменьшении нарушений, связанных с бюллетенями

Во время второго тура выборов в Украине фиксируется меньше нарушений, которые связаны с повреждениями или демонстрации бюллетеня. Об этом заявила секретарь Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Наталья Бернацкая, передает корреспондент РБК-Украина.

По ее словам, такие нарушения как демонстація бюллетеня не является системным по Украине.

"Есть типичные сообщения в органы Национальной полиции по поводу нарушений. Например, на некоторых участках вбрасывают чистые листы бумаги, пытаются вынести бюллетени с собой. Также были ситуации, когда бюллетени пытались съесть, порвать или публично продемонстрировать. Но такие нарушения не являются системными и их меньше чем было в первом туре", - заявила Бернацкая

По ее словам, в отличие от первого тура выборов президента 21 апреля в ЦИК не поступило ни одной жалобы.

"В ЦИК не поступило никаких жалоб по поводу прохождения избирательного процесса", - подчеркнула секретарь ЦИК.

Ранее в ЦИК заявили, что во втором туре выборов президента Украины проголосует больше по сравнению с первым туром, граждан с оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

Напомним, по состоянию на 16:00, явка на выборах президента Украины составляет 49,3% с погрешностью 0,7%.