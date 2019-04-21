ЦВК заявляє про зменшення порушень, пов'язаних з бюлетенями

Під час другого туру виборів в Україні фіксується менше порушень, які пов’язані з пошкодженням чи демонстрації бюлетеня. Про це заявила секретар Центральної виборчої комісії (ЦВК) Наталія Бернацька, передає кореспондент РБК-Україна.

За її словами, такі порушення як демонстація бюлетеня не є системним по Україні.

"Є типові повідомлення до органів Національної поліції з приводу порушень. Наприклад, на деяких дільницях вкидають чисті аркуші паперу, намагаються винести бюлетені з собою. Також були ситуації, коли бюлетені намагались з’їсти, порвати або публічно продемонструвати. Але такі порушення не є системними і їх менше ніж було в першому турі", - заявила Бернацька

За її словами, на відміну від першого туру виборів президента 21 квітня до ЦВК не надійшло жодної скарги.

"До ЦВК не надійшло жодних скарг щодо проходження виборчого процесу", - наголосила секретар ЦВК.

Раніше у ЦВК заявили, що у другому турі виборів президента України проголосує більше, порівняно з першим туром, громадян з окупованих територій Донбасу та Криму.

Нагадаємо, станом на 16:00, явка на виборах президента України складає 49,3% з похибкою 0,7%.