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Во втором туре проголосует больше украинцев с оккупированных территорий

Новости » Выборы 2019    21.04.2019 - 18:41
Во втором туре проголосует больше украинцев с оккупированных территорий
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Перед вторым туром выборов президента место голосования изменили 325 тысяч 604 избирателей

Во втором туре выборов президента Украины проголосует больше, по сравнению с первым туром, граждан с оккупированных территорий Донбасса и Крыма. Об этом заявила секретарь ЦИК Наталья Бернацкая во время брифинга, передает корреспондент РБК-Украина.

Отметим, перед вторым туром выборов президента место голосования изменили 325 тысяч 604 избирателей, что на 9 тысяч человек больше чем перед первым туром.

"Ко второму туру активно меняли место голосования наши граждани, которые, к сожалению, находятся на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. В общем с тех регионов изменили место голосования 69 тысяч 582 человек", - заявила Бернадская.

Секретарь ЦИК также отметила, что во втором туре проголосует больше крымчан.

"По сравнению с первым туром, ко второму туру увеличилось число людей, которые изменили место голосования с временно оккупированной территории Автономной республики Крым. Если к первому туру это было 5 тысяч 528 человек, то ко второму туру - 6 025 человек. Это почти на 50 человек больше решили, все же, приехать на территорию Украины, что дает им возможность проголосовать", - добавила она.

Напомним, по состоянию на 15:00, проголосовали 45,26% избирателей во всех округах. Больше всего проголосовали в Черниговской, Сумской, Киевской, Черкасской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской и Запорожской областях.

Также, по состоянию на 17:00, правоохранители зарегистрировали 940 сообщений о нарушения избирательного законодательства на выборах 2019.

РБК-Украина писало, что в Австралии избирательные комиссии на участках, где завершилось голосование во втором туре выборов, полностью подсчитали голоса. Там победил действующий президент Украины Петр Порошенко.

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